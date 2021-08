1.- Acomodos

Delfina Gómez Álvarez

A sólo 12 días del retorno a las clases presenciales, el inicio del nuevo año escolar, los gobiernos federal y estatal aún hacen ajustes para tratar de convencer a los padres de familia de que manden sus hijos a las aulas, amén de presentar nuevas señales a los titulares en la materia: Delfina Gómez en la SEP y Jorge Enrique Hernández en la SEG. La Federación dio marcha ante la respuesta de padres, eliminó la “carta responsiva”, requisito impuesto por Gómez Álvarez; en Guanajuato habrá semáforos epidemiológicos en los municipios.

En la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se llamó a sorpresa, “autoritarismo burocrático” dijo, y cambió la actitud frente a los conflictos suscitados por los diez mandamientos anunciados por Delfina Gómez, dejándola sola y tomar el “caminito a la escuela” de buena onda. Para que nadie se preocupe, el regreso a clases “es voluntario”; aquello de que llueve, truene y relampaguee ya no funcionó.

Por lo que corresponde a Guanajuato, ante el aumento de contagios por COVID-19, -en las últimas 24 horas fueron 600-, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ajustó al citar que, para la vuelta a clases el 30 de agosto, habrá semáforos epidemiológicos por municipios y hasta por escuelas. Lo cierto es que los ajustes para el día “D” son por riesgos y temores de las partes.

2.- La evaluación

Jesús Oviedo Herrera

Sin duda la distancia en el tiempo y la perspectiva permitirán una evaluación más precisa sobre lo que ha significado el trabajo legislativo de la bancada del PAN en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, que ayer rindió su informe el tercero, de despedida, con Jesús Oviedo Herrera como pastor eficiente de principio a fin.

De primer impacto, la evaluación que ayer importó a las diputadas y los diputados albiazules, entre propietarios y suplentes que llegaron al final del viaje, es la del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ya que fueron el blindaje para los procesos de fiscalización, la adecuación a las normas que importaron en Paseo de la Presa y la representación desde tribuna a la causa azul. El mandatario acudió a despedirles y ellos esperan, los que no se reeligieron, saber de un posible reacomodo en algún lugar del sector público.

Llamó la atención que para la LXV Legislatura se piense seriamente en ajustar normas en materia de seguridad, área pata de palo para la tarea gubernamental en el estado de Guanajuato. Rolando Alcántar, quien ha tenido en sus manos la Comisión de Seguridad, velando más por funcionarios estatales que por los guanajuatenses sumidos en la inseguridad y violencia, debe hacer acuse de recibido.

3.- Por cuentas nítidas

Lorena Alfaro García

No sorprendió, porque la disciplina que se exige en la administración pública para el manejo de recursos, cada día es más demandante y la cimiente se instituye con la entrega-recepción. La alcaldesa electa de Irapuato, Lorena Alfaro García, este arranque de semana, exigió en la mesa de transición, información sobre el estatus de cinco asuntos a fin de valorar la condición financiera, como legal, de los proyectos del gobierno presidido por Ricardo Ortiz Gutiérrez durante dos trienios.

La contadora Alfaro García, quiere conocer la situación del Sistema Integral de Transportes de Irapuato (SITI) Fideicomiso INFORUM, el estadio Sergio León Chávez, la venta del predio San Luis de parte del IMUVI y los adeudos en aportaciones del Impuesto Sobre la Renta y los pasivos del municipio con el IMSS, a fin de valorarlos. Lo quiere conocer pues el actual gobierno está vendiéndolos a la sociedad sin mancha ni pecados por inaugurarse, pero no están valorados; al SITI le faltan 80 millones de pesos de 100 que requiere.

El estadio que tiene en comodato el gobierno municipal por medio de varios acuerdos, con la plaza con San Román, exige más señales para evitar más sorpresas en el asunto. La venta de 40 hectáreas del predio San Luis es un tema central, pues se requiere la decisión del Ayuntamiento y no sólo del IMUVI, como se busca; los adeudos al ISR y al IMSS son cuentas viejas que necesitan tiempo y no salidas de última hora. El mensaje, que no se vendan los inmuebles ni se hagan contratos plurianuales al cuarto para las doce.

De la Valija. Calma en GM

Al momento la consulta del contrato colectivo de trabajo de General Motors con el sindicato “Miguel Trujillo” de la CTM, a 6 mil trabajadores de la armadora bajo la histórica lupa de autoridades laborales, INE y organizaciones laborales internacionales, ha resultado en la primera de sus dos jornadas, con calma. Pero se respira tensión y ajustes en las estrategias de participación de los actores, por ejemplo los sindicatos canadienses se deslindan de intervenir, ahora dicen que sólo son solidarios con trabajadores que siendo mano de calificada gana 3 dólares por día cuando en Canadá se ganan más de 30.

Este miércoles será decisivo. La elección concluirá y el recuento deberá ser transparente para que pueda obtener la legitimidad que concluya un conflicto que se hizo internacional y puso a prueba el T-MEC; pero, también pone sobre la mesa las magras condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, donde una trasnacional como General Motors, con una utilidad antes de intereses e impuestos ajustada de 9.7 mil millones de dólares en 2020, año calamitoso, otorga bonos de previsión social para gastos escolares a sus trabajadores en agosto de 400 a 500 pesos… con la venia sindical de Tereso Medina.

Luis Ernesto Ayala Torres

Después de encargarse de la política interna estatal y convertirse en el enlace natural del Poder Ejecutivo con los Poderes Legislativo y Judicial, diputado electo por el Distrito III local de León, llegará desde el 25 de septiembre a la LXV Legislatura del Congreso de Guanajuato con la “obligación” de organizar las actividades de la mayoría del partido conservador que, además, ostenta el poder estatal, y con la convicción de que la cámara no debe ser oficialía de partes sino independiente. Luis Ernesto Ayala Torres, coordinador de la bancada del PAN de la próxima legislatura, con tablas suficientes para la responsabilidad, también presidirá la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Adelantó a sus pares que considera necesaria la cohesión, resultando ocioso tener grupo de choque interno, alimentando la posibilidad de recreación de disciplina en la práctica.

Zapatero en sus orígenes, ha llamado la atención sobre la necesidad de apoyar al sector cuero-calzado, debido al momento y su importancia económica. Ayala Torres, tendrá una oportunidad brillante a fin de rencauzar las iniciativas de la bancada panista desde la instrumentación jurídica para coadyuvar a resolver los problemas como mencionó en campaña. Como representante popular, Luis Ernesto, se abrirá camino para el trabajo y futuro político.