Aclara SSG: dosis antiCovid es para embarazadas con 9 semanas y mayores de edad

Luz Zárate / María Espino

Celaya.- Aunque surgió información en redes sociales en torno a que todas las mujeres de 18 a 50 años podrían vacunarse contra el Covid-19, dado que se podría engañar fácilmente a los brigadistas, en los diferentes puntos de vacunación sí se les pide un comprobante de embarazo —si es que no se les nota que están embarazadas—.

Correo constató que en los diferentes puntos de vacunación sí se acercaron mujeres menores de 50 años que preguntaban los requisitos para vacunarse y que argumentaban estar embarazadas, mientras otras que dijeron estar en gestación, pero no se les notaba y tampoco traían algún comprobante médico que sustentara su dicho.

A ellas, cortésmente les pedían que regresaran cuando les tocara su turno; incluso, hubo quienes decían que aún no cumplían las nueve semanas de gestación, cuyo requisito es indispensable para poderles aplicar la vacuna. A ellas también se les pidió que regresaran en otro momento.

Desde el martes, en grupos de Whatsapp circuló un mensaje que invitaba a las mujeres a que se registraran en la página mivacuna.salud.gob.mx, para poder vacunarse contra Covid-19. En esta, presuntamente, se podía sacar un folio de manera rápida, pues en la plataforma no se pedía algún comprobante de embarazo.

Incluso, hubo mujeres que presumían que acudieron el primer día de vacunación, dijeron estar embarazadas —sin estarlo— y lograron ser vacunadas.

“Si se les nota el embarazo no se les pide comprobante, pero si no, sí se les pide que traigan un comprobante médico. Además, allá adentro cuando están en el proceso les hacen unas preguntas y les piden que comprueben su embarazo, no es tan fácil que nos engañen. Sí han venido personas a preguntar, pero al ver que no es tan fácil ya no regresan. Otras han venido y dicen que tienen un mes pero es requisito tener al menos nueve semanas de gestación”, señaló personal de la Brigada Correcaminos.

A esperar su turno

El subdelegado regional de los Programas del Bienestar, Gerardo Sierra Ríos, señaló que hasta el momento no han detectado a mujeres que pretendan vacunarse argumentando que están embarazadas y no estarlo, por lo que pidió a la población que esperen su respectivo turno.

Sierra Ríos detalló que durante la primera jornada de vacunación se logró inmunizar a 300 mujeres embarazadas.

El funcionario federal recalcó que solamente se autoriza la aplicación de la vacuna para mujeres embarazadas mayores de 18 años que superen las nueve semanas de gestación y aunque el portal de internet sí permite registrarse a mujeres que no están embarazadas, al momento de la aplicación deben comprobar que están en gestación.

Sierra señaló que hasta el corte de las 14:00 horas se han aplicado 31 mil 200 vacunas en los 12 puntos de vacunación instalados en Celaya.

Durante este segundo día de vacunación, la jornada se llevó de manera tranquila, pero ágil, pues en los diferentes puntos las filas eran muy cortas y el periodo de espera no superaba los 10 minutos.

En Guanajuato capital acuden pocas Foto: Carlos Ontiveros Pocas fueron las mujeres embarazadas que en la ciudad de Guanajuato han acudido a ponerse la vacuna contra el Covid-19 y las que han asistido a inmunizarse han recibido trato preferencial, dependiendo de lo avanzado del embarazo. Este jueves, desde temprana hora varias mujeres que comprobaron estar gestando recibieron el biológico en los distintos puntos que fueron habilitados en la ciudad de Guanajuato y de acuerdo a los encargados de aplicar la inmunización no hubo mujeres que pretendieran estar embarazadas para ser vacunadas por lo que la jornada transcurrió sin percances. De acuerdo a personal de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato, aunque aún no tiene el dato concreto de cuántas mujeres embarazadas han inmunizado en la capital, señaló que es muy bajo.

ndr