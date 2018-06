Aclara PAN que agentes asesinados apoyaban proyecto de ‘Toño Arredondo’

El coordinador general de la campaña del panista deslindó al candidato a la alcaldía de la información contenida en la página de Morena Salamanca y negó que éste tuviera relación con el crimen organizado

Cuca Domínguez

Salamanca.- Los seis agentes viales que fueron asesinados el pasado 1º de junio, simpatizaban con el PAN y apoyaban el proyecto y candidatura de Antonio Arredondo Muñoz, así lo revelaron Víctor Hugo Rueda Olmos, dirigente de este partido en la localidad y Guillermo Lamadrid Álvarez, coordinador general de la campaña, para con ello desmentir un video que circula en las redes sociales donde señalan al candidato como responsable de su asesinato, lo que dijeron pone en riesgo la integridad del candidato y de su equipo de campaña.

En esta campaña no bajarán la guardia porque los buenos somos más. Seguiremos trabajando hasta el último momento y se tocarán las puertas de los hogares para seguir dando a conocer las propuestas; hasta el momento no hemos descansado, hemos hecho una campaña limpia, con respeto, de ambiente familias y nuestro proyecto es serio y congruente, este primero de julio vamos a ganar” Guillermo Lamadrid, coordinador general de la campaña de Antonio Arredondo

Mostrando una foto de los agentes viales con Antonio Arredondo al término del debate, justo 48 horas después de que fueran asesinados cuando realizaban un retén de revisión sobre la avenida Sol, el coordinador general de la campaña, Guillermo Lamadrid, dijo, “nos deslindamos de la información contenida en la página denominada Morena Salamanca.

Aclaramos que nuestro candidato no tiene relación alguna con organizaciones delictivas; me atrevo a presentar una fotografía de los agentes viales que fueron cobardemente asesinados, los que estaban a favor de ‘Toño’ Arredondo, a favor de este proyecto y los que nos acompañaban en sus tiempos libres para hacer campaña.

“Nos dolió profundamente porque eran nuestros compañeros y amigos, como muestra esta foto tomada a menos de 48 horas de tan lamentables hecho. No se vale jugar así, no se vale arriesgar el nombre y la reputación de una persona, no se vale que quieran sacar provecho político de una situación tan delicada como esta; dicha situación pone en riesgo el bienestar de nuestro candidato así como de las personas que integramos este proyecto”, precisó.

De acuerdo a Lamadrid Álvarez, presentarán ante la FEPADE y el IEEG la denuncia correspondiente, toda vez que el contenido del video es una imputación falsa y la imputación de un delito grave, lo que encuadra en la infracción no sólo de normas electorales, sino de normas penales en materia de delitos electorales, para que se realicen las investigaciones y deslindes de responsabilidades ante acusaciones tan graves, sin fundamento o prueba alguna.

El líder local del PAN, Víctor Hugo Rueda Olmos, dijo que el posicionamiento político del PAN es que el partido siempre ha hablado de frente a los ciudadanos, que representa los valores, la dignidad de la persona humana, la familia. Es un partido que siempre ha hablado de frente “y en ese contexto estamos aquí para exigir respeto en este proceso electoral”.

“En esta contienda que ha dado pie a algunas situaciones en las que se han estado presentando acontecimientos que representan una guerra sucia, en la redes sociales, particularmente a través de la página Morena Salamanca, por ello llamamos a que se respete la democracia en términos de la elección que sea transparente.

El dirigente del PAN en la localidad y el coordinador general de la campaña del candidato a la alcaldía ofrecieron una conferencia de prensa donde fijaron su postura al respecto y ofrecieron entregar copia de las denuncias que se presenten.

MEJZ*