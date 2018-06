Aclara Coveg adeudo

Imuvi dejó de pagar un préstamo, el cual era superior a la deuda actual

Guanajuato.- Adrián Peña Miranda, titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (Coveg), aclaró que el adeudo de aproximadamente 7 mdp que presenta el Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) se debe a que no pagaron completo un préstamo que le hicieron en 1999, cuando Coveg aún era el Instituto de Vivienda del Estado (IVEG) y el Imuvi era el Fideicomiso para el Desarrollo de Vivienda de Guanajuato (Fidevig), para que hiciera acciones de construcción de vivienda, lo cual fue celebrado mediante un convenio de colaboración.

Peña dijo no poder decir de cuánto fue el préstamo, ni abundar en detalles pues hay un juicio en proceso y podría afectarla investigaciones, sin embargo aseguró que el préstamo fue mucho más de lo que adeudan.

Explicó que el Imuvi sí realizó algunos pagos pero que dejaron de hacerlo puntualmente, no refirió fecha precisa, por lo que acumularon varios pagos vencidos y por ello en el 2009 el instituto fue notificado de un adeudo de 4 mdp, dinero que a la fecha no han pagado, ya que dicen que sí cubrieron el préstamo, pero Coveg asegura que no y por ello interpusieron la demanda.

Mencionó que, aunque Coveg ganó la primera instancia y el Imuvi apeló el fallo, están dispuestas a dialogar y negociar, pero el instituto debe solicitarlo.

LAMENTA NEGATIVAS

Respecto a lo dicho por algunos miembros del Ayuntamiento al manifestar que no saben con exactitud de dónde surge la deuda y no tener detalles del caso, Adrián Peña lamentó que hayan declarado esto pues aseveró que el tema se ha mencionado ampliamente en las juntas del Consejo del Imuvi, al cual precisó están cuatro directores de área, el contralor municipal y tres regidores del Ayuntamiento.

