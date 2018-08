Aclara Alejandra Gutiérrez que no hay invitación formal a ocupar dependencia estatal

La diputada federal del PAN, tomará protesta como congresista local en Guanajuato el próximo 25 de septiembre, y no como titular de alguna dependencia de gobierno del estado

León.- La diputada federal del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, tomará protesta como congresista local en Guanajuato el próximo 25 de septiembre, y no como titular de alguna dependencia de gobierno del estado.

Lo anterior, luego de que trascendió que la legisladora podría encabezar la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dejando así a Beatriz Yamamoto, suplente de la diputada, en su curul por el Distrito VI, sin que haya realizado campaña.

Dicha teoría, incluso generó opiniones por parte del Consejo Coordinador Empresarial, cuyo presidente, José Arturo Sánchez Castellanos, se mostró a favor de que se cambie con urgencia la titular de esta secretaría, Isabel Tinoco, pero no con la diputada federal, pues a su consideración, ésta dará mejores resultados en el Congreso Local que en una dependencia del estado.

Al respecto, Gutiérrez Campos, comentó que esta información es un mero rumor, pues a pesar de la relación tan estrecha que tiene con el gobernador electo, hasta el momento no se le ha ofrecido cargo alguno en la próxima administración.

Agregó que su prioridad en este momento es terminar su trabajo en la Cámara de Diputados y luego la de dar resultados, una vez que tome protesta en el Congreso de Guanajuato.

“Yo tengo una excelente relación con el gobernador electo, Diego Sinhue, no me ha realizado una invitación formal para ocupar ese cargo, creo que son muchos rumores los que han estado circulando, pero yo quiero ser puntual en este sentido: no hay ninguna invitación para poder ocupar ese cargo”.

“Ahorita lo que a mí me ocupa y preocupa es, una vez que se tome protesta en el Congreso, dar resultados a la brevedad posible porque hay compromisos que tenemos que estar atendiendo de manera inmediata. Han circulado muchos rumores, se especula demasiado, y creo que hay que ponernos a trabajar en lugar de estar haciendo esas especulaciones”, declaró.

