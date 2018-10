Acerca INAEBA sus servicios a comunidades rurales

“La escuela es muy importante por eso le digo a mi niño que no falte. Me gustaría que él siga estudiando hasta donde Dios me de licencia de pagarle sus estudios”, aseguró Felicitas Martínez, quien terminó su educación básica con INAEBA

León.- Cuando era niña, Felicitas Martínez Gómez, originaria de la comunidad de Duarte, en León, no iba a la escuela sólo porque no le gustaba y no aprendió ni a leer ni a escribir. Su infancia y adolescencia se fueron entre juegos y labores en el hogar.

Hoy que a sus 42 años es madre de familia, Felicitas reconoce la importancia de la educación para que su hijo Daniel, tenga un mejor futuro: “No me gustó la escuela y no me forzaban a ir. Si yo decía no voy, era no voy, y ahorita no me gusta que mi niño me diga no voy, ¡tiene que ir a la escuela!”, dijo en tono enérgico.

Hace poco más de 3 años, Felicitas se acercó a un círculo de estudios del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), en su comunidad, donde se alfabetizó y logró concluir sus estudios de primaria y secundaria.

“Con él (Daniel) batallaba mucho y gracias que INAEBA nos dio la oportunidad de seguir estudiando aquí estamos. Es muy feo no saber cuando uno tiene a sus hijos que nos preguntan y uno no puede ni ayudarlos”, aseguró Felicitas.

Es por ello que para atender a la población rural de todo el estado, el INAEBA cuenta con círculos de estudio en donde las personas mayores de 15 años en rezago educativo, pueden acudir para terminar su educación básica, sin ningún costo y con un programa educativo adecuado a las necesidades de los jóvenes y adultos.

Se trata del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), que no replica únicamente los contenidos de las primarias o secundarias, sino que es un potenciador de saberes y experiencias de las personas para que a partir de éstos, se construyan nuevos aprendizajes.

Este programa impartido por los asesores del INAEBA, se estudia por módulos del español, las matemáticas y las ciencias, y respeta los tiempos de aprendizaje de cada uno de los educandos.

De esta manera y gracias a los servicios educativos del Instituto, las personas que viven en comunidades como Felicitas pueden terminar sus estudios y contar con una herramienta que les permita mejorar sus condiciones de vida.

“A veces uno requiere de saber una cosa uno y no puede, no sabe, si no sé leer no voy a saber dónde ando. Yo pienso que antes la escuela no era tan importante porque no me exigían ir y ahorita sí. Si queremos trabajar nos piden certificado y dónde vamos a agarrar un trabajo (sin certificado) más que pura limpieza en las casas y casas. No, de casas ya no”, concluyó Felicitas determinada a encontrar un trabajo mejor remunerado con el que pueda apoyar los estudios de su hijo.

Para mayor información de los servicios educativos del INAEBA, los interesados pueden comunicarse al teléfono 01 800 746 23 22, y desde León a los números 776 084 y 772 45 00.

