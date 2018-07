Aceptará Sheffield el resultado sólo si hay “efectividad abrumadora”

El aspirante a la gubernatura del estado por Morena pidió que sea un ejercicio democrático transparente, porque no se ha generado desde el gobierno del estado; dijo que las anomalías fueron denunciadas en tiempo

Jazmín Castro

León.- El candidato a la gubernatura por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Ricardo Sheffield Padilla, luego de emitir su voto, señaló ante los medios de comunicación que aceptará los resultados de la elección “si reflejan que hubo efectividad abrumadora, evidente de lo que se realizó en la elección”.

Sin embargo pidió que sea un ejercicio democrático transparente, porque no se ha generado desde el gobierno del estado, “la intención de compra de voto por el gobernador Miguel Márquez Márquez, con los 8 mil 200 millones de pesos no etiquetados que escondió el Congreso del Estado, no den los resultados que él busca que es comprar los votos a favor de su candidato que designó”.

Sin embargo yo pido que sea una elección transparente “que estos recursos públicos no hayan cambiado o ‘torcido’ o alterado el curso legal de la votación”, comentó.

Acompañado de la candidata al Senado por Morena, Malú Micher, señaló que en su momento se denunciaron en tiempo y forma las irregularidades que se dieron a lo largo de los 90 días de campaña.

