Acepta INPI que pudieron mentir por apoyos

Enrique Pérez Gómez

Tierra Blanca.- Aurelio Quevedo Torres, miembro del consejo consultivo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), reconoció que algunas comunidades pudieron aceptar ser registradas como pueblos indígenas, sólo por el interés de acceder a apoyos sociales.

“Sí pudiera haber la posibilidad de que algunas se reconocieron por el interés de los recursos que esto atrae, sin embargo, las que ahorita quedan, no hay duda que son comunidades indígenas, y tampoco hay duda que algunas deberían estar dentro del padrón de comunidades indígenas”, resaltó.

Destacó que para formar parte de una comunidad indígena se efectúa todo un estudio, el cual no lo realiza la institución, sino, otras instancias que se les contrata, teniendo hasta el momento 96 comunidades indígenas en el estado, en 11 municipios, no pudiendo ingresar otras al no tener recurso para atender las existentes.

“Por el momento no hemos tenido un solo caso, donde se haya hecho un mal manejo de los recursos públicos, y que son destinados para pueblos indígenas”, advirtió.

Defiende comunidades de Tierra Blanca

El alcalde de Tierra Blanca, Pedro Pueblito Hernández García, citó que su municipio cuenta con 18 comunidades registradas a nivel federal, estatal, y municipal, aunque hay otras dos comunidades que no han sido aprobadas.

Reconoció que esa condición les da la ventaja de acceder a recursos tanto de ámbito federal como estatal; aunque aclaró que no es fácil ingresar como comunidad indígena, puesto que se efectúa una profunda investigación.

Del mismo modo refirió, que las comunidades indígenas son diferentes por sus usos y costumbres, sin embargo, las 18 comunidades del municipio terrablanquense cumplen legalmente con los requisitos, estando dentro del padrón, por lo que, en su momento fue parte importante registrase como comunidad indígena, por el recurso que esto representaba.