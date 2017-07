Pide HLS que no lo descarten

No acostumbro a perder por default, dice el alcalde leonés ante posible reelección

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- El alcalde Héctor López Santillana pidió que no se le descarte como posible candidato del PAN en los comicios de 2018, y aunque aclaró que no es una decisión que ya haya tomado, advirtió que él no acostumbra perder los partidos “por default”.

El mandatario leonés desestimó aquellas voces que desde hoy descartan cualquier posibilidad de que él busque la reelección, aunque reconoció que la última palabra la tendrán los ciudadanos y la dirigencia de su partido.

“Aún no he tomado la decisión, pero les pido que no me descarten, ya llegará el momento de decidir. Ya vi a algunos descartándome, pero yo no acostumbro perder los partidos por default”, declaró este lunes en el primer encuentro con la prensa tras concluir su periodo vacacional.

“Yo siempre he sido de proyectos de largo plazo, desde que estaba en el municipio y en gobierno del estado. No cambia mi manera de trabajar ni la visión, y estando concentrado en el trabajo, sí veo la importancia de darle la continuidad (a mi gobierno)”.

López Santillana añadió que antes de tomar una decisión deberá conocer los tiempos que marque su partido ahora que existe un nuevo marco normativo relacionado con la reelección de los presidentes municipales.

“Yo lo que digo que siendo muy respetuoso de los tiempos y estando concentrado en mi trabajo, lo único que estoy diciendo es no me descarto, ya habrá momento de platicar muy a fondo sobre el tema”.