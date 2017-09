Acepta Guerrero Agripino recomendaciones por abuso sexual

Rector general a acatará las siete sugerencias de la PDHEG tras denuncia hecha por una becaria

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, dijo que la institución aceptará las siete recomendaciones hechas por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), tras una denuncia por presunto abuso sexual y violencia hecha por una becaria en contra del catedrático y profesor Julio César Kala.

“Yo asumo las recomendaciones con sumo respeto y con una altísima responsabilidad institucional para darles cumplimiento y también las asumo como una responsabilidad nuestra para estar en una permanente retroalimentación y acciones de mejora sobre estos y otros temas”, declaró.

De acuerdo con la PDHEG tras la investigación iniciada, se acreditaron diversas acciones que violentan derechos fundamentales de la denunciante quien prestó sus servicios como becaria en la UG.

Ante ello, Guerrero Agripino señaló que una vez que la instancia defensora de Derechos Humanos emitió las siete recomendaciones, la UG tiene cinco días para responderlas si las acepta o no, aunque anticipó que serán aceptadas, y a partir de ahí, se establece un plazo de 15 días para dar cabal cumplimiento a las mismas.

Dijo que “debo anticipar que nosotros aceptaremos las siete recomendaciones y en el tiempo que establece la ley estaremos enviando a la Procuraduría las evidencias relativas a su cumplimiento (…) en el marco que establece los 15 días posteriores a la aceptación, veremos los mecanismos, veremos las formas y ya tenemos avances en torno a algunas instancias, ventanilla UG, Comité de Igualdad y Género y veremos los mecanismos para dar cumplimiento a todas las recomendaciones”.

Acciones institucionales

Mencionó que independientemente de las recomendaciones hechas por la PDHEG, a partir del hecho denunciado se hizo el compromiso de establecer acciones institucionales y aunque se han realizado algunos avances importantes, aceptó que estos no son suficientes.

Respecto a dichas recomendaciones, el rector general de la máxima casa de estudios, mencionó que la denuncia sobre presunto abuso sexual y violencia en contra de Julio César Kala ocurrió días después de que tomó posesión el 27 de septiembre del 2015.

Y dijo que “cuando sucedió el evento de referencia, cuando se denunció el evento de referencia, yo, ustedes recordarán que lo dije de manera muy clara, se nos decía que no había protocolos, no había mecanismos institucionales de promoción y difusión de los derechos de la mujer y de igualdad de género, que no existían instrumentos institucionales para darle seguimiento a los casos y fuimos muy claros en ese momento al decir que en efecto no existía (…) yo mentiría si dijera que teníamos mecanismos, en mi proyecto de desarrollo cuando participé para ser rector general, una de las propuestas era precisamente ello, reconociendo que no teníamos instrumentos ni mecanismos”.