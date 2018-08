Acepta gobernador que policías están mal pagados

Señaló que es injusto que en algunos municipios se les pague hasta 5 mil pesos al mes por sus servicios, es por ello que los municipios deben asegurar un sueldo de al menos 15 mil pesos a sus elementos

Lorena Ramírez

Irapuato.- Sobre la seguridad del estado, el gobernador Miguel Márquez Márquez, aseguró que debe establecerse por ley un tabulador de sueldo mínimo, ya que con ello se puede garantizar el funcionamiento de las fuerzas municipales.

Lo anterior, al señalar que es injusto que en algunos municipios se les pague hasta 5 mil pesos por sus servicios, es por ello que dijo, los municipios deben asegurar sueldo de al menos 15 mil pesos mensuales, además de garantizar herramientas de trabajo y prestaciones laborales.

Esta tarea, será una encomienda del nuevo gobernador y del Congreso del Estado como una opción y estrategia para fortalecer los cuerpos policíacos de la entidad, no solo en cantidad, también en compromiso con sus instituciones y sociedad.

“Ya será una decisión del gobernador y de los próximos alcaldes, pero al final del día yo sí creo que la iniciativa de homologar los sueldos de los policías es muy importante, donde tengan mejores prestaciones salariales, mejor equipo, capacitación y estoy seguro que esto llegará a incrementar las fuerzas policiales”, comentó el mandatario estatal.

El gobernador aseguró que el obligar a los ayuntamientos a mejorar las prestaciones a sus oficiales de seguridad es una prioridad, no obstante, insistió en que un ajuste al nuevo sistema también es urgente pues ha generado mayor impunidad y descontento.

“Que por ley los obliguen a que tengan un sueldo homologado que ya no quede a criterio de un alcalde y del Ayuntamiento, que tengan seguros de vida todas las prestaciones, hay que ser agradecidos con los policías (los municipios), le tienen que entrar, es la prioridad, y por otro lado soy un convencido de que tiene que haber un ajuste al nuevo sistema que ha generado impunidad”, aseguró.

Gobierno atiende e impulsa a pueblos indígenas: MMM

El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, aseguró que su gobierno ha impulsado el crecimiento y atención de los pueblos indígenas mediante el consejo estatal en esta materia, mediante el cual además de impulsar obras de infraestructura se ha pugnado por el rescate de valores.

Detalló que dentro del programa de obra pública se ha asignado un presupuesto específico para la atención de estas comunidades, además del tema educativo, cultural y social.

“Tenemos personal que les atiende de manera particular, se ha apostado por mejorar sus condiciones y atenderlos de manera integral, se tienen partidas presupuestales especiales para atenderlos, les apoyamos en difusión de sus actividades”, comentó el mandatario.

Márquez Márquez, aseguró que la actual administración no ha olvidado a los pobladores indígenas y que por el contrario se ha preocupado por enaltecer sus costumbres, tradiciones y arte, no sólo con promover sus artesanías y gastronomía, si no apostando por una mejora en sus condiciones.

“Siempre se ha trabajado de manera directa, tenemos a una persona encargada que es Víctor, lo conocen de años y su trabajo es único y exclusivo para las comunidades indígenas, él, es el encargado de atenderles y buscar su mejora”, aseguró.

De acuerdo a los indicadores socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, de la Comisión Nacional, hasta el 2015 la población indígena en la entidad ascendía a 29 mil 863 personas.

Alrededor de 15,016 son hombres y 14,845 son mujeres, lo que representa menos del 2% de la población total en la entidad. La población indígena se divide en al menos 20 etnias, de los cuales la mayor población son Otomíes con 5 mil 319 miembros, seguidos por los Chichimecos Jonas, con 4 mil 224 miembros, Náhuas con 4 mil 119, mil 44 Tarascos, mil 47 Mixes, entre otros.