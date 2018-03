Acepta Gerardo que Ruth tiene su apoyo

Aunque señala que sí es un tema polémico, valora la trayectoria que posee la expanista

Catalina Reyes

Guanajuato.- Gerardo Sánchez García dijo que sí apoya a la expanista Ruth Lugo Martínez como futura candidata a la Presidencia Municipal de Guanajuato.

– No solamente a ella, a todas las mujeres de Guanajuato

Publicidad

– ¿Pero a ella sí la respaldará?

– Con mucho gusto.

En entrevista, el aspirante del PRI a gobernador se resistía inicialmente a manifestar claramente su apoyo a la expanista que, se cree, será la candidata tricolor a la alcaldía de Guanajuato, y que habría sido la causa de que se pidiera a María Esther Garza Moreno que no se registrara, para dejar vacante esa posición.

– ¿Cuenta con su respaldo para la candidatura?, se le preguntó.

“Siempre he dicho que somos conocidos; es una ciudadana que sin duda alguna tiene un reconocimiento en Guanajuato, que ha hecho un trabajo de vinculación con la sociedad y en consecuencia es un perfil que puede aspirar a eso. Ella de momento se suma como coordinadora de vinculación con la sociedad civil.

– ¿No hay un perfil idóneo dentro del PRI?

“Claro, por supuesto que los hay, y varios, y son cosas que está revisando el partido, no son cosas del candidato. Tampoco es ajeno al tema, pero esperamos que el CEN y el CDE decidan con prontitud en base a todos los cuadros de mujeres que tenemos aquí en Guanajuato”, dijo, y comentó que la designación se dará antes de iniciar los registros ante el IEEG (22 de marzo).

Por un perfil idóneo

Comentó que tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el Comité Directivo Estatal y el Comité Directivo Municipal, analizan el perfil de la futura candidata a la Presidencia capitalina.

Interrogado sobre si la integración de Ruth Lugo no dividirá más al PRI, admitió que es un tema que levanta polémica a nivel nacional y al cual Guanajuato no es ajeno. Consideró que otros partidos “andan en la pesca porque no tienen cuadros; afortunadamente el PRI tiene bastantes (…) con arrestos y capacidad, con militancia y comprometidos, de tal manera que para nosotros eso no es una disyuntiva… Que no quede ninguna duda de que la capital la vamos a ganar”.

Ruth es ciudadana

Sobre qué tanta aceptación cree que pueda tener una expanista promoviendo al candidato del PRI, Sánchez dijo que su partido es abierto, gracias a la última reforma interna. “Y por otro lado, ella se incorpora no como panista, porque renunció a un partido político, sino se incorpora como una gente de la sociedad. Desde el momento en que pierde la calidad de militante y que no ha sido afiliada al Partido Revolucionario Institucional, sino que se incorpora a mi campaña, como simpatizante de un proyecto y como carácter de la sociedad civil de Guanajuato”.

“Por supuesto el PRI dará las oportunidades a todas las mujeres, no sólo tomando la equidad de género. Nosotros estamos de acuerdo que de manera intensa nos representen las mujeres en todas las actividades y en todos los cargos de elección popular, como un reconocimiento a su trabajo, a su capacidad y a su compromiso con el partido”, aseguró.

Celaya, aún sin definición Entretanto, el pasado jueves se llevó a cabo una reunión en el CEN del PRI para atender el asunto de la definición de la candidata al Presidencia municipal de Celaya, informó el mismo Gerardo Sánchez. Por su lado, Santiago García López, presidente estatal del PRI, afirmó que no se decidió nada, que hay una terna de propuestas, y aunque no quiso dar ningún nombre para no herir las susceptibilidades de quienes queden fuera, ofreció que hoy dará a conocer a la candidata. El 13 de febrero, Montserrat Vázquez Acevedo, quien había sido la única precandidata a la alcaldía, ya no se registró, con lo cual quedó vacante esa posición. En entrevista aparte, la regidora dijo que a ella no le han informado nada y tampoco sabía de la realización de dicha reunión.

RC