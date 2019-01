Acepta Diego Sinhue desabasto de gasolina en Guanajuato; pide paciencia

El mandatario estatal aseguró que ya hizo la solicitud al gobierno federal para que regularice la distribución de gasolina en varios municipios de Guanajuato como Celaya, León, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, entre otros

Daniel Vilches

León.- El gobernador de Guanajauto, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo ya pidió al gobierno federal que regularice el desabasto de gasolina que hay en el estado.

La petición se la hizo al secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo a través de una llamada telefónica, sin embargo hasta el momento se desconoce las razones de esto y la fecha de cuando podrían normalizarse las gasolineras.

El mandatario urgió a que esto se resuelva, sobre todo por al dinámica económica que tiene la entidad.

“Teniendo refinería y no tener gasolina pues es preocupante. Pregunté por la problemática y no hemos tenido una respuesta oficial (…) no nos dieron fechas, estoy pidiendo al gobierno federal respuestas, es un tema de Pemex y de la Federación, pero para nosotros es importante Guanajuato con todo el dinamismo económico no tener desabasto en las gasolineras”, declaró.

El mandatario llamó a la ciudadanía a tener paciencia y aseguró que la Federación ya trabaja en atender la problemática por lo que espera que esto se normalice en estos días”, declaró.

