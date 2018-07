Acepta Arrendo Muñoz su derrota en elecciones

Antonio Arredondo anunció que regresará a concluir su administración, y reconoció que su proyecto no favoreció a la ciudadanía, por lo que será respetuoso con el resultado y la legalidad de este

Cuca Domínguez

Salamanca.- Luego del proceso electoral que no le favoreció, Antonio Arredondo Muñoz anuncia que regresará a mediados de éste mes a concluir la administración que inició, “siempre he creído en la Ley y en las instituciones, por eso estoy aquí, para reconocer el resultado del proceso electoral que no favoreció el proyecto que encabecé.

Somos respetuosos de la legalidad y del resultado, somos y seremos siempre respetuosos de las instituciones, somos siempre respetuosos de las decisiones que han tomado los salmantinos”.

El panista estuvo acompañado por su coordinador general de campaña, Guillermo Lamadrid Álvarez y el presidente del CDM del PAN, Víctor Hugo Rueda Olmos; y en este marco destacó que, “lo que más requiere Salamanca y Guanajuato, lo que más requiere México, es una sociedad unida porque así podremos enfrentar los retos por venir y salir adelante; porque podemos pensar diferente, pero somos una misma sociedad; y, si hay algo que nos define, es que todos somos salmantinos”, precisó.

El alcalde con licencia, destacó que después del periodo electoral que se está viviendo, hizo un llamado a todos para estar en paz y en buena convivencia, es momento de mirar el futuro y hacerlo con la frente en alto; deseo al próximo gobierno de Salamanca el mejor de los éxitos para que los salmantinos nos vaya muy bien”.

Destacó que en este proceso electoral que recién termina en el PAN se hizo una compaña responsable, “recorrimos las colonias y las comunidades para platicar de cerca con los ciudadanos, para conocer sus problemas y necesidades que sin duda alguna son de todas.

Salimos a las calles con todo el entusiasmo, entregamos todo el corazón y la energía a favor de un proyecto y una propuesta para mejorar la vida de las familias de mi querido Salamanca.

Quiero agradecer a todos y cada uno de los salmantinos que me brindaron su confianza, que votaron por nosotros; a todos los que nos abrieron la puerta de sus casas a los que nos hicieron saber lo bueno que habíamos hecho.

Agradezco más a todos aquellos que nos dijeron lo que hacía falta, agradezco profundamente a toda la gente que me brindó palabras de apoyo abrazos sinceros, a los niños que se acercaron a saludarme, para mí esos momentos, esos detalles son los que más valen, los que esta experiencia me llevo en el corazón.

*EZM