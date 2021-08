Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que acepta el desafío de disminuir la inseguridad que se vive en el país.

Desde Villa Ahumada, Chihuahua, donde inauguró un cuartel de la Guardia Nacional, dijo que en lo que resta de su administración deberá mejorar las condiciones de seguridad en todo el país.

“Si no resolvemos el problema de la inseguridad y la violencia no vamos a ser reconocidos, recordados, como buenos gobernantes, por eso es este desafío que acepto el de garantizar la paz y la tranquilidad en Chihuahua y en nuestro país”, señaló López Obrador.

Los avances en materia económica o política que se puedan alcanzar, carecerán de sentido si no se garantiza la seguridad a los mexicanos, reconoció el titular del Ejecutivo y reiteró que la inseguridad es producto de la corrupción, de la colusión entre autoridades y delincuentes y de la pobreza.

“Vamos a construir, conseguir la paz, que es básica, fundamental. Estoy consciente de que podemos avanzar mucho en lo económico, en lo político, que cada vez haya más democracia. En el terreno social que haya un estado de bienestar, que el mexicano tenga protección desde que nace hasta que muere, de la cuna hasta la tumba y vamos a hacia allá”, comentó el titular del Ejecutivo federal.

Tras insistir que no se puede resolver el problema sólo con medidas coercitivas y “por más profesionalismo y disciplina, y buenas instituciones de seguridad como se tiene esta nueva institución la Guardia Nacional”, así como la Sedena y la Marina –a las que definió como los pilares del Estado-, reiteró que “lo fundamental es el bienestar del pueblo: no dejar de atender a los jóvenes, no dejar de atender al pueblo, que haya trabajo, que mejoren salarios, que se rescate al campo del abandono, que haya justicia social en nuestro país y así vamos a construir y conseguir la paz”.

Señaló que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, que ante las crisis económicas en administraciones pasadas se fueron al país vecino en busca de empleo, sirvieron de válvula de escape para evitar un estallido social.

“Si la gente no hubiera tomado esa decisión de salir a buscarse la vida, a trabajar honradamente del otro lado de la frontera, hubiese habido un estallido social en nuestro país (…) hubiesen complicado mucho la situación en nuestro país”, recalcó el presidente.

López Obrador reconoció que hay diferencias políticas con el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, sin embargo, agradeció que hubo coordinación entre ambos gobiernos.

El gobernador reconoció también a López Obrador por el trabajo desarrollado entre ambas administraciones. Corral está a semanas de dejar el cargo.