Aceleran el paso para juicio a Trump

Legislador republicano anuncia que Senado iniciará proceso el martes; quedan muchas dudas sobre cómo transcurrirá el juicio, especialmente por las voces disonantes en el Partido Republicano

Tras casi un mes de pausa, que coincidió con las fiestas decembrinas y de inicio de año, el proceso de 'impeachment' contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve con toda la fuerza a Washington y, de acuerdo con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, el juicio en sí debería iniciar el martes.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que hoy pondrá a votación del pleno del Senado el paso de los dos artículos acusatorios contra el mandatario para que, de inmediato, empiece el juicio político para su destitución.

“El pueblo estadounidense merece la verdad y la Constitución exige un juicio”, dijo en un comunicado, en el que informó que, además, anunciará a los congresistas que serán designados como “gestores”, una figura que hará las veces de fiscalía y, por tanto, presentará el caso ante la Cámara Alta. “El presidente y los senadores rendirán cuentas”, sentenció.

Con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes que garantiza el éxito de la acción de Pelosi, se disparará de inmediato el cronograma del juicio político, en el que Trump es acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Las reglas para el proceso de ‘impeachment’ dependen en exclusiva del liderazgo republicano en el Senado, uno que hace tiempo que no esconde su partidismo en el proceso hasta el punto de decir en público que ya se sabe cuál va a ser el resultado del proceso: la exoneración del presidente.

Todo apunta a que se seguirá la estructura del último proceso similar que se vivió en el país, el de Bill Clinton en 1999. Según explica el medio Político, con base en lo ocurrido aquella vez, el jueves los senadores harían el juramento y se aprobarían las reglas del juego, lo que deja para la próxima semana el inicio del proceso.

Las dos partes, acusación (la Cámara de Representantes) y defensa (la Casa Blanca), tendrían el fin de semana para preparar su caso, que expondrían a principios de la próxima semana en el pleno del Senado. Seguiría el proceso con posibles preguntas a las partes, el interrogatorio a los testigos —en caso de que los haya— y, tras los argumentos finales, se pasaría a la deliberación y voto para la destitución o no del presidente. Con toda probabilidad, será un proceso de seis días a la semana, de lunes a sábado, descansando sólo los domingos.

Quedan muchas dudas sobre cómo transcurrirá el juicio, especialmente por las voces disonantes en el Partido Republicano que están exigiendo un juicio con todas las de la ley, sin atajos.

Eso descarta casi totalmente la opción de un voto en el Senado para desestimar el proceso, una propuesta impulsada y casi exigida por Trump, pero que no tiene los apoyos suficientes entre los congresistas republicanos. El liderazgo conservador ha insinuado que no se va a votar una moción de estas características, no sólo por la falta de apoyo, sino por las duras críticas de la oposición, que los ha acusado de “encubridores” y de querer ocultar la verdad.

