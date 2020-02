Acciones de Robles son porque aún no supera su derrota por la alcaldía: Navarro

María Espino

Guanajuato.- Alejandro Navarro Saldaña, alcalde capitalino, manifestó que no se dejará intimidar por las manifestaciones y amenazas hechas por un grupo de comerciantes inconformes y subrayó que tampoco le espanta que exhiban imágenes suyas con orejas de burro pues aseveró que su intención es meter orden en la ciudad en lo que a comercio se refiere.

Incluso recordó que en administraciones anteriores no el entraron al tema y mejor optaron por cerrar algunos accesos como lo fue el periodo anterior cuando estuvo Edgar Castro Cerrillo, mismo que cerró el pasaje Manuel Leal para que ahí se instalaran los comerciantes, lo cual dijo ahora están reubicando a todos los vendedores a la ex Estación del Ferrocarril.

“Nos asiste la Ley, se hará lo que diga Fiscalización, lo que diga la tesorería y lo que diga Desarrollo Urbano (…) hubo un alcalde que hasta cerró el pasaje Manuel Leal para acomodar ahí a los comerciantes por temor a una manifestación o a que le pusieran orejas de burro, la verdad es que a mi no me interesa que nos pongan orejas de burro; lo que a mí me da miedo es no cumplirle a la ciudadanía, es no cumplir lo que prometí de que vamos a tener una ciudad ordenada, limpia y segura”.

Navarro sostuvo que el miércoles pidieron a los manifestantes levantar las cartulinas y reunirse por la tarde a dialogar a fin de encontrar una solución, “ellos dicen que no hay solución hasta que no se instalen dónde estaban, que es en avenida Juárez, donde está la parada del camión, pues ahí no se van a instalar”.

Y es que el mandatario municipal reconoció que si bien los comerciantes que emprendieron acciones legales en contra el municipio se les extendieron un permiso hace un año, en la administración pasada que dejaba que los puestos permanecieran durante la noche, sin embargo advirtió que ahora no se permitirá y recordó que “la administración cambio el 12 de octubre y ese permiso que le dio el director pasado ya caducó y entonces la Ley nos asiste porque es abandono de sus puestos en la vía pública”

El munícipe aseveró que las estructuras del negocio se levantaron y resguardaron al igual que la mercancía por lo que aseguró no hay ningún robo y reiteró que seguirá trabajando en limpiar las plazas públicas.

“La gente debe saber que no nos van a intimidar, así nos digan groserías, así nos pongan orejas de burro, porque tenemos que poner orden en la ciudad y si no somos nosotros entonces quien”.

Esto luego de que, por tercer día consecutivo, afuera de presidencia municipal se han manifestado comerciantes inconformes con varias acciones que ha tomado el gobierno municipal entorno al comercio fijo y semifijo, además de que Juna Carlos Salina dueño de un negocio que fue retirado por inspectores de Fiscalización ventilo haber puesto una denuncia penal en contra el municipio por robo de mercancía y ante la Procuraduría de los derechos Humanos por abuso de autoridad.

Además Salinas advirtió que no se moverán hasta que les den una respuesta sobre los permisos que aseveró ya tramitaron y les devuelvan su mercancía.

