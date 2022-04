Los accidentes de tránsito en Salamanca han dejado por lo menos seis personas sin vida; estos se deben sobretodo a conductores ebrios

Yadira Cárdenas

Salamanca .- La falta de precaución y el consumo de alcohol continúan siendo las principales causas de accidentes viales en el municipio. Durante el primer trimestre del año, en Salamanca, se registraron 303 hechos de tránsito, que dejaron seis personas sin vida. Autoridades refuerzan acciones preventivas.

Lee también: De 78 accidentes fatales en Guanajuato, sólo uno llega a juicio

De acuerdo a la Dirección de Tránsito, Vialidad y Transporte, de los 303 accidentes viales atendidos entre enero y marzo de este año, este último mes fue el de mayor registro con 114 incidentes. Mientras, en enero fueron 88 y en febrero 101. Lamentablemente como resultado de estos incidentes, 69 personas resultaron lesionadas y seis perdieron la vida.

Datos de la dependencia municipal señalan que las principales causas de accidentes de mayor incidencia fueron: 64 por no guardar la distancia correcta, 63 por virar indebidamente, 46 por no respetar las señales viales, 36 por no ceder el paso, mientras que 19 por conducir en estado de ebriedad.

Más educación vial

Las autoridades de vialidad informaron que se continúan con las acciones preventivas mediante operativos de revisión en las principales vialidades del municipio, además de los cursos de educación vial entre la población, en escuelas, otras instituciones y colonias.

Puedes leer: Avanza propuesta para endurecer penas contra conductores ebrios en Guanajuato

De acuerdo con cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2021 se registraron mil 127 muertes por accidentes de tránsito en el estado de Guanajuato, y Salamanca se encuentra dentro de los municipios con mayores percances.

Por ello se hizo un llamado a la población a respetar los pasos peatonales, a no conducir bajo los influjos de sustancias ilícitas, hacer usos del casco de protección, respetar los límites de velocidad y semáforos así como los espacios para estacionamientos.

Te puede interesar:

LC