Luz Zárate

Celaya.- Un trabajador de Servicios Municipales se accidentó a bordo de una pipa del municipio, que presuntamente no tenía frenos. Compañeros del empleado municipal, aseguraron que Heriberto ‘N’ informó a sus superiores de la dependencia sobre la falla mecánica y aun así lo mandaron a realizar el servicio a Rincón de Tamayo.

El accidente de pipa en Celaya ocurrió el pasado miércoles y la unidad involucrada era la unidad 06 de Servicios Municipales. Ésta iba cargada con 10 mil litros de agua, la cual al subir una pendiente se quedó sin frenos y se fue de reversa. La pesada unidad sólo detuvo su paso con una casa que la frenó.

“Desde un principio él no quería hacer ese viaje, sabía que los frenos no andaban bien. Ya había reportado que la pipa necesitaba que le arreglaran los frenos, que no servían, pero no le hicieron caso. Entonces lo obligaron a ir y ahí están las consecuencias”, contó un compañero de Heriberto.

Foto: Martín Rodríguez

Obligaron a empleado a usar la unidad

Aunque no quería hacerlo, el trabajador acudió a entregar los 10 mil litros de agua para evitar represalias en su contra, pero en una calle inclinada la pipa se empezó a ir hacia atrás. Intentó detenerla, pero no pudo y ganó el peso del vehículo.

Incluso en un video grabado por un vecino de la comunidad de Rincón de Tamayo, relata que la pipa se quedó sin frenos y que “desde arriba se le vino”, refiriéndose a la pendiente por la que circulaba.

La Directora de Servicios Municipales, Ivone Torres, aceptó que sí hubo un accidente. Sin embargo, aseguró que se debió a que el trabajador se sintió mal.

“Yo lo que tengo entendido es que los frenos se encontraban en buena condición. No fue eso, sino que al parecer le dio una descompensación o algo de salud y perdió el control de la pipa. Él está bien, ya está incluso trabajando de inmediato y la unidad no le pasó mayores daños”, aseguró la directora.

Foto: Martín Rodríguez

Ricardo Paz Gómez, ex coordinador municipal de Morena, señaló que ya solicitó a la regidora de su partido, Catalina Puga, que solicite a la Dirección de Servicios Municipales un informe sobre lo ocurrido y cuál fue el motivo real del accidente.

Paz Gómez también solicitó a la Contraloría que investigue el tema y que el municipio se haga cargo de los gastos de hospitalización.

“La pipa número 06 llevaba un viaje de agua a Rincón de Tamayo, el chofer es Heriberto, pero el motivo del accidente es porque se quedó sin frenos, una vez más se acredita negligencia por parte de algunas áreas de las dependencias del municipio. Vine a pedirle a la regidora Catalina que pida un informe sobre los hechos y el motivo real que ocasionó el accidente, Heriberto está hospitalizado, está delicado porque se quedó sin frenos. Aquí lo más grave es que la autoridad competente no ha dicho nada”, señaló Ricardo Paz Gómez, ex Coordinador Municipal de Morena.

EZM

