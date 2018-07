Acceso sur, en pésimas condiciones y sin arreglo próximo

Los conductores que pasan por la avenida Lázaro Cárdenas señalaron que los baches y cuarteaduras son tan grandes que puede significar un riesgo latente para los habitantes en esta temporada de lluvias

Luz Zárate

Celaya.- El acceso sur del municipio, también conocido como la salida a Salvatierra o avenida Lázaro Cárdenas, presenta en gran parte del pavimento cuarteaduras y decenas de baches de gran amplitud y profundidad.

Mientras que el acceso norte, el poniente y la salida a Querétaro, se encuentran en rehabilitación, este acceso sigue sin fecha para su reparación por parte de la Secretaría de Obras Públicas del estado y ni siquiera la Dirección Municipal de Obras Públicas ha llevado una cuadrilla que rellene -con chapopote– los hoyos que existen en toda la vialidad.

Los conductores que pasan por la avenida Lázaro Cárdenas señalaron que los baches son tan grandes que puede significar un riesgo latente en esta temporada de lluvias.

“Cuando vas manejando y los baches se llenan de agua, tienes que ir adivinando para no caer en uno de esos hoyos, y claro, si hay un accidente el responsable es el conductor y no el municipio que no bachea, aunque la reparación se hace con nuestros impuestos”, destacó Efraín Rodríguez.

Cabe recordar que se habían suspendido las acciones de bacheo debido a la disminución en el suministro de material, derivado del paro por mantenimiento en la refinería de Tula; pero después el director de Obras Públicas en el municipio, Enrique Miranda Carrera, aseguró que se continuaría con la labor de rehabilitación de los pavimentos.

“Ya ni porque las instalaciones de Obras Públicas está en esta avenida, y como es natural pasan todos los trabajadores de la Dirección o los que van al C4, además de los miles de conductores que pasamos por aquí, ya ni por eso hacen algo, estos no son baches, son cráteres, no van a estar en paz hasta que haya un accidente lamentable, puesto que por aquí no sólo transita tráfico ligero, pasa de todo”, dijo Martín Gómez.

MEJZ*