Acceso principal a colonia Albino García está intransitable por lluvias 

Salamanca.- Delegados de las comunidades del norte, elementos de Protección Civil, Desarrollo Social y Policía Federal, implementaron un filtro en las inmediaciones de la comunidad de San José de Mendoza para impedir el acceso a la zona del río Temascatio y realizaran actividades turísticas no permitidas por la fase en la que se encuentra la pandemia del COVID19.

El despliegue de revisión inició desde las 8 de la mañana y mantuvo hasta entrada la tarde, impidiendo el ingreso de automovilistas que trataban de ingresas con sus familias para realizar un día de campo, así como motociclistas que recorren de manera regular la zona.

En esta ocasión las inmediaciones de las dos presas y el río Temascatio, no tuvieron visitantes; en la zona de El Estanco un par de familia estaban a la orilla del río, pero sin ingresar a él, de acuerdo a los vecinos está más tranquilo:” pero también hay otros vecinos que se vieron afectados porque hacen golosinas o comida para vender y pues se vieron afectados porque no vendieron nada”.

José Francisco García Villafaña, presidente de la Asociación Civil del área natural protegida, destacó que esta medida era necesaria porque el fin de semana pasado ingresaron más de 4 mil personas a la zona del río, donde además no se cuenta con la infraestructura para atender a tanta gente en servicio como recolección de basura o sanitarios.

“Esperemos que esta medida no sea solo por la pandemia del COVID19, si no que se extienda y que se realice de manera permanente durante la temporada de mayor afluencia y de coordinada entre todas autoridades correspondientes y que sigan este tipo de acciones porque la problemática no termina después de la pandemia”.

En este operativo para no permitir el paso a turistas participaron delegados de las comunidades de Lo de Rayas, Mesa de Aguirre, El Estanco, El Caracol, Salitrera, San José de Mendoza y así como de La Campana y Tropezón; además de autoridades de Protección Civil, La Guardia Nacional y la Policía Municipal, los que impidieron el paso de turistas que hasta el mediodía viajan a bordo de unos 400 vehículos que tuvieron que retornar a la cabecera municipal.

Por su parte José Guadalupe Duarte Almanza, delegado de la comunidad de San José de Mendoza, destacó que este operativo es muy bueno: “en mi comunidad estamos satisfechos con esta revisión porque ya se estaba perdieron de control y era una actividades no autorizada por la pandemia del COVID19; a la gente les estamos explicando que esta media es la por la situación de salud que estamos pasando, una vez que se acabe este tema podamos dejarlos pasar; esta es una medida de protección para los habitantes de la zona”.

Contexto

La Cuenta Alta del Río Temascatio tiene una superficie de 17 mil 432 hectáreas, de acuerdo al decreto del 6 de junio del año 2000. Se ubica en la zona centro del Estado de Guanajuato, a 20 km al Norte de la ciudad de Salamanca, cerca de los poblados de Cárdenas y San José de Mendoza, colindando al Norte con el Cerro Misterio del Chorro y al Sur con los Cerros Las Coloradas, El Picacho y las Cerquillas.

Presenta distintos tipos de vegetación como el bosque de encino, mezquital y chaparral, matorral subtropical y matorral crasicaule en el que se distribuyen algunas especies como el Copal (Bursera spp.), palo Dulce (Eysenhardtia polystachia), colorín quemador (Erythrina spp.), flor de hueso (Polianthes germiniflora), las biznagas (Mammillaria gigantea) y la Mamillariaoteroi, considerada amenazada conforme a la NOM-059-SEMARNAT/2001.La diversidad faunística que alberga consiste en 15 especies de mamíferos, 38 de aves, 11 de reptiles y 5 de anfibios.

El deterioro de sus recursos naturales es severo, por lo que se están realizando acciones para la regeneración y conservación del suelo y la vegetación, que garanticen que el Área Protegida siga cumpliendo su importante función en la recarga del acuífero de la región, que es utilizado para satisfacer las demandas de agua en las actividades productivas, asimismo se implementan proyectos productivos para el desarrollo de las comunidad.

