Acatan fallo: entregará local a comerciante

Yuriria.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, después de tres años, falló a favor de 1 de los 7 comerciantes ambulantes que demandaron al gobierno municipal, para que se les entreguen los locales construidos sobre la calle Fernando Ortiz.

Daniela López, directora del área jurídica de la administración municipal dio a conocer que el local se entregará después de que se dé a conocer el fallo al Ayuntamiento en pleno y se especifique que la entrega se realiza bajo la responsabilidad del comerciantes, después de que es una construcción que puede caer y, además no cuenta con los servicios básicos.

De los 14 comerciantes, sólo7 demandaron por tener un convenio de arrendamiento con la autoridad municipal y de esos 7 sólo hay hasta el momento una sentencia firme que ha causado estado y esta para ejecución de sentencia en favor de Maribel Villagómez, lo que quiere decir que se va a entregar el primer local”

Recordó que son 14 pequeños locales, que se construyeron en el año 2015, cuando concluía el trienio 2012-2015, presidido por el exalcalde, César Calderón, para que fueran arrendados por los comerciantes ambulantes que fueron reubicados de las calles del centro, porque el nombramiento de Pueblo Mágico, marca que no debe de existir comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad.

La titular del Jurídico, Daniela López, destacó que en el trienio saliente, 2015-2018, los locales no fueron entregados porque se realizó un peritaje del estado en que se encontraban: no tienen energía eléctrica, agua potable, ni mucho menos drenaje, estaban muy pequeños, lo que les determinó que no eran factible entregarse, pero como había un contrato firmado entre la autoridad y comerciante, y no se notificó por escrito el peritaje llevado a cabo, se demandó y se dio un proceso, del cual ya hay una sentencia ejecutoria.

