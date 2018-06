Acata Contraloría recomendación

No será sancionado el policía que prohibió la entrada del exregidor del PRD Julio César García Sánchez, luego de que realizaron la investigación correspondiente, pues concluyeron que sólo hacia su trabajo y seguía órdenes

María Espino

Guanajuato.- El contralor municipal, Juan Manuel Valdés Fonseca, informó que no será sancionado Raúl Israel Bonilla Partida, el policía que prohibió la entrada del exregidor del PRD Julio César García Sánchez, explicó que esto lo determinó el Consejo de Honor y Justicia luego de que realizaron la investigación correspondiente, pues concluyeron que no se le prohibió la entrada al edificio de Presidencia municipal, además que el policía sólo hacia su trabajo y seguía órdenes; no precisó instrucciones de quien.

Lo anterior luego de que dijo que en lo que compete a Contraloría sobre este asunto ya atendieron puntualmente la recomendación que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) hizo al Municipio para iniciar un procedimiento administrativo en contra de José Hilarión Espinoza Rodríguez, secretario particular del alcalde Edgar Castro, y del policía Raúl Bonilla, por violentar los derechos del exregidor.

En lo que respecta a Hilarión Espinoza, el controlador detalló que a él sí se le inició el proceso administrativo, el cual ya concluyó, reveló que entregó al alcalde el proyecto de sanción que se consideró viable en Contraloría, no mencionó fecha, para que lo revise y les diga si es o no aceptable, y posteriormente aplicar la sanción.

Señaló que en lo que compete a Contraloría, ya quedó cerrado el asunto; además dijo que Julio García no acudió a los últimos llamados, ni lo encontraron en el domicilio para notificarle sobre la conclusión de los procesos, por lo que optaron por notificarle a través de los tableros de Contraloría.

Avanzan denuncias de la casa de la cultura

Referente a las denuncias de acoso laboral que algunos empleados de la Casa de la Cultura han presentado a Contraloría, Manuel Valdés dijo que a la fecha han recibido cinco quejas por escrito, de las cuales descartó una porque se determinó que la persona que la envió no es y ni fue trabajador de la administración. Dijo no poder abundar en detalles, sin embargo aseveró que hay buenos avances.

RC