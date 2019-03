Acaparan servicios de agua

Al parecer el Parque Industrial Castro del Río sí “comparte” redes con Purísima del Progreso; JAPAMI busca separar los sistemas pero necesitan la certeza jurídica del predio

Regina Solórzano

Irapuato.- El director de JAPAMI, Humberto Rosiles Álvarez, confirmó que el Parque Industrial Castro del Río y la comunidad Purísima del Progreso sí comparten el mismo sistema de drenaje, por lo que están gestionando una nueva obra para el desagüe que beneficiará a dicho poblado.

“Pero esto no significa que hayan violado el sistema de drenaje; diseñarlo de esta manera fue lo más viable por el trazo natural de la conducción. Por eso es que en dado momento esta línea le da servicio a los dos terrenos”, informó el funcionario.

Existe un proyecto que desarrollará JAPAMI en conjunto con un fraccionador industrial (donde sí se tiene la certeza jurídica del predio), consistente en renovar esta línea, hacer una nueva conexión y perforar un pozo: “esto será sólo una parcialidad, pero terminará beneficiando a la comunidad”, explicó Rosiles.

Huele a abandono

Purísima del Progreso enfrenta problemas de drenaje y agua potable desde que Conagua, los reubicó en esta zona a causa de la creación de la Presa de la Purísima.

El Municipio no puede intervenir directamente para solucionar los problemas, pues la comunidad no tiene regularizados sus predios y es un asunto que debe atenderse en instancias federales, no obstante, al parecer se han buscado alternativas que apoyen las problemáticas que enfrenta la comunidad.

Centro de Capacitación

El Centro de capacitación que se ubicará en el parque Tecnoindustrial Castro del Río, en el que se invertirán al menos 120 millones de pesos operaría en un par de años, explicó el director de Economía y Turismo, Luis Hernández Hernández.

“Esperemos que en esta gestión se inicie la construcción y el monto se consolide en 5 o 6 años”.