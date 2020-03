Acaparan miles de botellas desinfectante de manos para venderlas más caro en internet

Redacción

Estados Unidos.- Un par de hermanos de Tennessee fueron captados regalando miles de botellas de desinfectante para manos luego de que descubrirse que acapararon este producto antes de la emergencia por coronavirus y que estaban vendiendo hasta en 70 dólares en internet.

Matt y Noah Colvin de Hixson, fueron sorprendidos por vender en Internet botellas de desinfectante para manos hasta en 70 dólares, cuando a ellos les costó un dólar antes de la emergencia del coronavirus.

Los hermanos recorrieron mil 300 millas en todo el estado y la vecina Kentucky a principios de este mes después de que se informara la primera muerte por coronavirus en los EE. UU.

Al ver una oportunidad de negocio lucrativa, llenaron un camión con miles de botellas de desinfectante para manos y miles de paquetes de toallitas antibacterianas que ‘limpiaron’ de varias ubicaciones de Dollar Tree, Walmart , Staples y Home Depot.

En total, gastaron entre 10 mil y 15 mil dólares para abastecerse de los artículos que ahora están en demanda gracias a la pandemia global que ha matado a miles y probablemente infectará a muchos más.

Colvin, como otros revendedores en línea, compró los artículos en la tienda por sumas a precios razonables. Una botella de desinfectante para manos Purell normalmente se vende por $ 1 cada uno, pero en Amazon, cobró $20 por un conjunto de dos paquetes, según el Times.

Colvin se defendió de las acusaciones de que estaba subiendo los precios, diciendo que el costo de entregarlo a los clientes, así como la comisión de Amazon, se benefician de las ganancias.

“Solo porque me costó $ 2 en la tienda no significa que no me costará $ 16 llevarlo a su puerta”, dijo.

Cuando se le preguntó si se sentía mal por obtener ganancias vendiendo productos que impiden la propagación de un virus letal, Colvin respondió que solo estaba corrigiendo las “ineficiencias en el mercado”.

Colvin se quedó con un suministro de casi 18,000 botellas de desinfectante para manos y miles de paquetes de toallitas húmedas y ningún lugar para venderlas, en un momento en que los estantes de las tiendas estaban vacíos y la gente buscaba frenéticamente comprarlos.

Colvin le dijo al Times que después de que Amazon lo cerrara, buscaría vender los productos localmente.

Sin embargo los usuarios de las redes sociales reaccionaron con furia y el algunos casos hasta amenazas de muerte fueron enviadas a los hermanos al enterarse de la noticia.

La avalancha de reacción negativa llevó a los hermanos Colvin a comprometerse a donar el inventario que tienen a los necesitados.

El fiscal general de Tennessee amenazó además a los hermanos Colvin con acciones legales si seguían comprando productos médicos y vendiéndolos a precios altos.

