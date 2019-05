Acapara Diego abrazos y reclamos en Santa Rosa de Lima

Promete el gobernador transformar con obras la comunidad; Rodríguez Vallejo y Alfonso Durazo dan banderazo a la construcción del Infospe mientras protestan pobladores

Luz Zárate

Villagrán.- En el corazón del ‘Triángulo del Huachicol’, rodeado de seguidores del grupo delictivo que opera en Santa Rosa de Lima, de habitantes que defienden férreamente al líder del cártel de la zona y de personas que dijeron querer paz en su pueblo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, afirmó que la fuerza estatal llegó para quedarse y enumeró una larga lista de proyectos que se realizarán para el rescate de la comunidad.

Diego Sinhue realizó ayer un recorrido por las diferentes calles de Santa Rosa de Lima, al final se paró en el centro del Jardín principal de la comunidad, en cuyo lugar hicieron su base de operación los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado durante el Operativo Golpe de Timón y en donde también los delincuentes dejaron meses atrás automóviles quemados a manera de barricada para que no entraran las fuerzas federales, estatales, la Marina y los militares.

En ese sitio que fue el escenario de batalla del ‘Golpe de Timón’, Diego Sinhué estuvo blindado y respaldado por los miembros de su gabinete legal y ampliado. En el sitio había más secretarios de Estado, funcionarios estatales y municipales, y policías de todas las corporaciones policiacas, que habitantes del pueblo.

Los oriundos de Santa Rosa veían a la distancia los diferentes puestos que colocaron las Secretarías del Gobierno Estatal pero no todos acudieron y muchos más no aceptaron las promesas.

Incluso hubo quienes a la distancia y de manera discreta, hacían sonar el corrido que hace alusión al líder del grupo delictivo que opera en la zona.

“¡Aquí el patrón es el patrón!. Ya le dijimos al Gobernador y a Zamarripa que se vayan, que queremos paz, ya nos dejaron a nuestros familiares muertos, hay otros desaparecidos, los demás estamos con miedo cada que vienen a sus operativos, ya les dijimos que se vayan, que no queremos a los FSPE, que se vayan aquí no son bienvenidos”, expresó una mujer.

Sin embargo, ni la manifestación, ni los reclamos de algunos habitantes o incluso la presencia de familiares de integrantes de este grupo delictivo intimidó a Diego, pues dijo “ya se lo esperaba”.

“Esta es una muestra de que se tiene que cumplir con la ley, es un mensaje para la gente de que venimos para quedarnos, de que se va a arreglar lo que se tenga que arreglar, venimos a quedarnos, se va a arreglar permanentemente, Santa Rosa tiene que ser un ejemplo a nivel nacional. Esta era la zona más caliente de Guanajuato, no me dejarán mentir, este era el punto de más inflexión, donde a la autoridad la apedreaban, no podía entrar nadie, aquí traían las cosas robadas, aquí secuestraban, este era el punto y véanlo hoy está el gobernador caminando”, señaló.

Suelta las promesas

El mandatario señaló diversas acciones que se llevarán a cabo en esta comunidad para la reconstrucción el tejido social de esta comunidad.

Rodríguez Vallejo prometió una preparatoria, un centro de salud con una inversión de 16 millones de pesos, iluminación, mejorar los accesos de la comunidad, entre otros, todo como parte de las acciones de Programa Impulso 2.0.

Resaltó la construcción de una Escuela Preparatoria, en donde los alumnos podrán tener una formación académica y técnica.

De igual manera, dijo que se rehabilitarán los planteles educativos que se encuentran en esta comunidad, con el propósito de brindar unos espacios más dignos y confortables para que estudien mejor los niños y jóvenes; además anunció la renovación del alumbrado público, entre otras obras y apoyos para la gente de este lugar con la entrega de la Tarjeta Mi Impulso Gto.

Y es que en el evento de la colocación de la primera piedra del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (Infospe), un grupo de unas 100 mujeres de Santa Rosa de Lima, se manifestaron en rechazo a la academia. Posteriormente otros habitantes se unieron al reclamo durante la gira que realizó el mandatario, ya en el pueblo con pancartas en mano y globos blancos, pedían una escuela secundaria o universidad, además que ayudarán a encontrar 23 personas desaparecidas.

El gobernador dijo que entendía que hay quienes se opondrá al rescate de la comunidad pero afirmó también que en “corto” hubo quien le agradeció.

Colocan la primera piedra

En un terreno ubicado en los límites de Santa Rosa de Lima y Celaya, se realizó el evento de arranque de la construcción del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (Infospe), ubicado muy cerca del centro de operaciones del grupo delictivo establecido en la zona y que se dedica principalmente a delitos relacionados con el robo de hidrocarburo.

En el evento el secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, afirmó que el Gobierno Federal apoyará a Guanajuato en su lucha contra la delincuencia y por su parte el Gobernador del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, reiteró que no se va a ceder ante la delincuencia.

Al evento acudieron los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, quienes respaldaron el operativo ‘Golpe de Timón’.

En el Infospe operará la Academia Estatal de Policía, para formar, capacitar y profesionalizar a los oficiales policiacos del estado y de los municipios. Fortalecerá el modelo de formación y profesionalización de técnicos, especialistas, investigadores y profesores, en las diversas áreas de la seguridad pública y de ciencias penales

“No vamos a dar un paso atrás, siempre con la ley en la mano, siempre respetando en el Estado de Derecho”, afirmó el gobernador durante el evento.

El gobernador resaltó que la Policía del Estado de Guanajuato es una de las mejores del país, y ahora con el Infospe se tendrán elementos más capacitados. Actualmente se tienen 3 mil efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública y este año se sumarán 900.

“Estamos apostando a la seguridad, por eso, este año reorientamos 1 mil 500 millones de pesos de gasto corriente a este rubro porque queremos tener una mejor infraestructura, aumentar las prestaciones y equipar más a los elementos”, afirmó.

Por su parte el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, resaltó la coordinación que se tiene con el Gobierno del Estado en el cumplimiento del Estado de Derecho.