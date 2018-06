Acaban campañas con récord de violencia

El secretario de la OEA asegura que le preocupa la violencia en ese periodo; hasta este jueves eran 136 víctimas incluidos 48 candidatos

CDMX.- Las campañas electorales ya terminaron, pero los ataques contra candidatos y sus comitivas siguen. En las últimas 24 horas se registraron cuatro en San Luis Potosí, Guerrero y Morelos, con saldo de dos muertos y cuatro heridos.

Desde el 8 de septiembre, cuando inició el proceso electoral hasta ayer, un día después del cierre de campañas, 136 políticos fueron asesinados en el país.

La violencia política registrada en el proceso electoral actual no tiene comparación con comicios anteriores. Los niveles alcanzados son históricos, consideran especialistas. A pocos días de las elecciones, la consultoría Etellekt, especializada en riesgos políticos, advierte que los ataques contra políticos se han intensificado en las dos últimas semanas del proceso electoral, principalmente en entidades del litoral del Pacífico, que concentran 68 de los 133 homicidios; con 26 casos cada uno, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista, seguidos de Puebla, con 13 víctimas; Michoacán, con nueve, y Veracruz, con ocho. Por partido, los más golpeados por asesinatos de políticos han sido el PRI (45), Morena (20) y PRD (18).

De acuerdo con el ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, en ningún otro proceso electoral se ha registrado una violencia política similar; no obstante, asegura que estos ataques no buscan “intimidar a votantes, sino a candidatos para que permitan la libre acción de las bandas delictivas en sus gobiernos”. Asegura que la elección no está en riesgo, sino la autonomía de las nuevas administraciones.

Datos de la consultoría muestran que en los comicios de 2011-2012, en el que se disputaron mil 967 cargos, incluidas siete gubernaturas, 565 diputaciones y 766 alcaldías, se registró el asesinato de nueve políticos.

Y más

En las últimas 24 horas se registraron cuatro en San Luis Potosí, Guerrero y Morelos, con saldo de dos muertos y cuatro heridos. Así, ayer falleció una de las cinco víctimas del atentado contra el candidato a la alcaldía de San Pedro Pochutla, Oaxaca, perpetrado el pasado martes. La madrugada del miércoles, a tres calles de donde Bertha Amaya Contreras, candidata de la alianza PAN, PRD y MC a la alcaldía de Vanegas, San Luis Potosí, tenía su cierre de campaña, fue asesinado uno de sus colaboradores. Ayer alrededor de las tres de la tarde fue asesinado a tiros el coordinador de la estructura electoral de los candidatos a la alcaldía de Chilapa y a la diputación local por el PRD, Jorge Luis Vargas Díaz.

Preocupados

Leonel Fernández, jefe de la misión de observadores electorales que envió la Organización de Estados Americanos (OEA) a México por los comicios del próximo domingo 1 de julio, externó que una de las principales preocupaciones del organismo internacional es la violencia que permeó la etapa de campañas. En entrevista con El Universal, aseveró sin embargo, que han constatado que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) han instalado una logística adecuada.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova aseguró que proceso será el más observado de la historia democrática de México, con la participación de cerca de 30 mil observadores electorales nacionales, 907 visitantes extranjeros de 60 países y cerca de 3 millones de representantes de partidos políticos que vigilarán el trabajo de las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla. A tres días de las elecciones federales y locales, el pleno de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a 89.1 millones de mexicanos en Lista Nominal votar en libertad con la garantía de que su voto será respetado. “El llamado es al voto libre, simple, informado, sin coacción y sin condicionamiento externo ratifiquemos nuestro compromiso con la paz”, dijo Lorenzo Córdova.

RC