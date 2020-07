AC/DC estrena tremendo documental

Agencias

Ciudad de México.- ¿Hay algún rockero que no ame a AC/DC? Lo dudamos. Es una de las bandas más populares y queridas de la historia de la música, y ha hecho de todo para merecerlo a lo largo de los años.

La banda australiana está de fiesta. Este mes se cumplen 40 años del lanzamiento del álbum ‘Back in Black’ y AC/DC decidió celebrarlo con el lanzamiento de una serie de videos en los que comentarán la creación del contenido de dicho álbum.

Recordemos que este proyecto musical fue uno de los más vendidos a lo largo de toda la historia con casi 30 millones de copias.

El primer episodio de ‘The storye of Back in Black’ muestra a la banda discutiendo sobre la creación de ‘You Shook Me All Night Long’.

El tema que fue el primer sencillo con Brian Johnson después de la muerte de Bon Scott en febrero de 1980.

Este episodio ya se encuentra disponible y contiene viejas imágenes de Angus y Malcom Young, además del vocalista Brian Johnson.

La banda ha vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo, y de ellos aproximadamente 70 millones han sido vendidos en los Estados Unidos.

Han sido sin lugar a dudas, la banda de rock más importante del periodo que va desde mediados de los años setenta hasta principios de los ochenta.