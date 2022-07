El diputado de Morena dijo que es indignante y gravísimo el abuso sexual en un preescolar y urgió a la PRODHEG a atender a las víctimas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Lo mínimo que puede hacer la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) es acercarse a las niñas que fueron víctimas de abuso sexual en un preescolar de Silao. Así lo sentenció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, David Martínez Mendizábal.

El diputado de Morena señaló que este hecho resulta indignante y se han evidenciado fallas graves. Tales como la no aplicación de protocolos por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Y la falta de espacios para que niñas y niños puedan realizar sus denuncias dentro de los planteles educativos.

Autoridades dan la espalda a las víctimas de abuso sexual en preescolar

Madres de las niñas víctimas de violencia sexual cometida por un becario del preescolar ‘José Joaquín Fernández de Lizardi’, confirmaron a Correo que, hasta ayer, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni PRODHEG se han acercado a las afectadas.

Tampoco se han puesto en comunicación telefónica, pese a que la instancia protectora de derechos humanos inició una queja asentada en el número 870/2022.

“Es lo mínimo que pueden hacer porque la gente está agraviada. He leído los reportajes de ustedes (Correo), las quejas que tienen de encubrimiento, incluso dicen que hay encubrimiento de las autoridades. Porque una cosa es la queja que puede meter la Procuraduría que es un procedimiento legal y otra hacerse responsables por parte de la Secretaría de estos acontecimientos. Son dos procesos que tienen que llevarse al paralelo”, declaró el morenista.

Faltan espacios de denuncia

David Martínez dijo que la violencia contra las 6 niñas del preescolar es un acontecimiento gravísimo, “es lamentable, es oprobioso, es indignante, es muy indignante que existan este tipo de casos”.

El legislador dijo que de acuerdo con las denuncias de las madres, la coordinadora y la supervisora del plantel, no hicieron su trabajo. Lo anterior pone en evidencia las fallas en la organización de la SEG.

“No cumplieron su función, estar atentas, atentos, al proceder de este becario. Tapó el salón con papeles. ¿Qué no sospecharon que algo estaba mal por ahí? No creo que sea tan ingenua tanto la coordinadora como la supervisora para no sospechar que ahí podría ocurrir un asunto como el que ocurrió”.

Aunado a ello dijo que siguen sin aplicarse los protocolos existentes y que no existen espacios para que los menores y los padres puedan denunciar irregularidades. Además, dijo que urgen capacitaciones a madres y padres de familia respecto a estos temas.

“Ya está muy detectado el fenómeno y los niños cambian de conducta. Entonces hay que leer esa situación de niños y niñas que han sido abusados sexualmente para atender a tiempo, yo espero que exista una atención más adecuada por parte de las autoridades. Porque es un asunto que impacta la vida de la gente, la vida de las niñas y los niños, no se olvida, tiene uno que cargar aunque haya terapias”, comentó.

Bloquean participación de la sociedad civil

Pese a que las iniciativas que presentaron los diputados se analizan en las mesas de trabajo, las diputadas del PAN, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, propusieron que antes, se realice un análisis de 10 propuestas.

Lo anterior para determinar su “consistencia legal”. Al respecto el diputado de Morena, David Martínez Mendizábal calificó como “una jugarreta” para bloquear la participación y opinión de organismos de la sociedad civil.

El diputado del PRI, Adolfo Alfaro señaló que analizar la viabilidad legal de las iniciativas antes de que sean revisadas en mesas de trabajo, atenta contra el derecho de los diputados de proponer reformas o puntos de acuerdo.

En la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables destacó la presencia de integrantes del Observatorio Ciudadano Legislativo, esto en medio de las constantes discusiones y desacuerdos que han tenido.

Analizarán legalidad de iniciativas

La diputada del PAN, Briseida Magdaleno González para que previo a llevar a cabo el análisis de una decena de iniciativas y que a partir del 26 de agosto, se convoque mesas de trabajo. Esto bajo el argumento de allegarse de opiniones que se pudieran incorporar a las propuestas.

No obstante, tanto el legislador priista, Adolfo Alfaro como el presidente de la Comisión, David Martínez Mendizábal consideraron innecesaria la propuesta. Pues consideran que en las mesas de trabajo es donde se revisan. Sin embargo se aprobó por mayoría del PAN.

Se ‘sacan de la manga’ la propuesta

En entrevista, David Martínez señaló que se trató de un asunto que las legisladoras panistas “se sacaron de la manga”. “Yo lo que estoy vislumbrando es que quieran modificar la metodología y una vez planteado esta supuesta ilegalidad, quieran impedir que organismos de la sociedad civil opinen al respecto. Lo pueden hacer por mayoría de votos, entonces no tiene racionalidad jurídica lo que acaban de votar las compañeras del PAN. No tiene que ver, no hay consistencia jurídica en eso”.

