Abuso policial: la normalización oficial

CONTRA RETRATO

Libia Dennise García Muñoz Ledo

No pierde oportunidad para encabezar evento que se le asigne. Sus aspiraciones políticas están más vivas que nunca, sobre todo ahora que se ha desdibujado la baraja de varones que podrían aplicar por la candidatura del PAN a la gubernatura en 2024.

La Secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, sostuvo una intensa pero conveniente semana de informes de gobierno, que propició su presencia en más de una decena de municipios del territorio estatal.

No hay tema que no conteste. Los pendientes en cada demarcación, adicionados a aquellos de impacto estatal, los aborda con cierta soltura aunque no para todos tenga soluciones en el corto plazo. Al final, se trata de mostrarse como la funcionaria estatal que estaría dispuesta a afrontarlos.

Temas como la violencia y el rezago de atención a sus víctimas, son abordados por Libia delineando acciones que, bien sabe, podrían allanarle el camino ante una eventual candidatura que la tope de frente con la realidad de un estado que les acumula una deuda.

Pero también le queda tiempo para moverse en el espectro político. Este fin de semana bien aprovecho el encargo de representar al gobierno del estado en la toma de posesión de la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, con la que fue inevitable no posar para una foto enarbolando a las mujeres de Acción Nacional.

Entre cambios y designaciones, la Secretaria de Gobierno parece surfear hasta ahora entre los problemas políticos y sociales, que sin soluciones plausibles podrían ser su mayor obstáculo.