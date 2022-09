Jesús Rivera Peralta confirmó que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía de Celaya ya investiga el presunto abuso

Luz Zárate

Celaya.- Luego de que en redes sociales se difundieron videos de policías municipales que presuntamente agredieron a habitantes de la comunidad de San Juan de la Vega, el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Celaya, Jesús Rivera Peralta, señaló que la Unidad de Asuntos Internos ya investiga el caso.

Sin embargo, también reviró que hubo tres policías golpeados, de los cuales uno de ellos terminó hospitalizado.

Lee también: Tras agresión a policía en Celaya, circulan videos sobre presunto abuso

“Hay una investigación interna. Fuimos agredidos. Llegamos a atender una situación de personas que estaban lesionando a otros ciudadanos que manifiestan en los requerimientos que inclusive hay detonaciones de armas de fuego y fuimos agredidos”, dijo.

Rivera Peralta explicó que una unidad de policía municipal, acudió a atender un reporte de una riña en el jardín de San Juan de la Vega la noche del domingo. Al llegar y tratar de contener la trifulca, los elementos recibieron agresiones.

“¿Qué fue lo que pasó? Una unidad nuestra atendiendo un llamado al 911 sobre personas en riña haciendo, inclusive hablaban de detonaciones, una serie de situaciones, llegaron a atender y fueron agredidos. Uno de ellos lo tuvimos que trasladar al hospital. Bendito Dios está fuera de peligro, pero sí está muy golpeado. Los otros dos también están con golpes; no requirieron traslado al hospital pero sí atención médica. A raíz de eso iniciamos un operativo, detuvimos personas en posesión de armas, droga y los presuntos responsables de la agresión y las lesiones a los compañeros se pusieron a disposición ya de la Fiscalía General del Estado, quien será la que determine la situación legal de todos”, indicó.

Jesús Rivera Peralta. Foto: Martín Rodríguez

En redes denuncian abuso policial

A través de redes sociales se difundieron dos videos donde presuntamente dos ciudadanos son golpeados por policías municipales. En uno se ve como llega un elemento y golpea con su arma a un hombre que se transportaba en una motocicleta y después jala y tira a la mujer que viajaba de copiloto, y en otro varios elementos golpean a un ciudadano.

Sin embargo, Rivera Peralta señaló que no se puede determinar de cuándo son o en qué momento del incidente ocurrieron esos videos. Además dijo que no puede opinar sobre ellos, porque forman parte de una investigación que ya realiza la Unidad de Asuntos Internos que determinará si hubo o no abuso de autoridad.

“La unidad de asuntos internos ya está trabajando en eso. Ella es la que va a determinar en ese sentido cuál fue la actuación de quiénes, porqué”, indicó.

Riña dejó cinco detenidos

Rivera Peralta dijo que producto de ese incidente hubo cinco detenidos: dos que se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE). Esto debido a que además de participar en la riña, portaban armas y drogas. Los otros tres solo quedaron en separos por faltas administrativas.

Sobre los policías agredidos, señaló que recibieron bastantes golpes en el cuerpo. Uno de los elementos incluso presentó una posible fractura de clavícula, por lo que lo hospitalizaron. Pero ya lo dieron de alta y solo permanece bajo cuidados médicos.

“Nosotros llegamos a atender una petición ciudadana, precisamente de ciudadanos golpeándose entre sí. Inclusive manifestaban que había armas de fuego. Nosotros llegamos a atender una petición ciudadana y cuando llegamos nos agredieron”, reiteró.

El funcionario dijo que no es la primera vez que los agreden cuando acuden a atender un reporte.

Los detenidos en San Juan de la Vega. Foto: FGE

Cabeza de Vaca pide denunciar presunto abuso policial

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Alvar Cabeza de Vaca, dijo que él considera que no hubo abuso de autoridad. Sin embargo, exhortó a los ciudadanos a que denuncien ante las instancias correspondientes si es que son víctimas de abuso.

Te puede interesar: Agreden a policía municipal de Celaya en San Juan de la Vega; está hospitalizado

“Aquí la invitación es a que se denuncie y se demande cualquier abuso policiaco o de cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno. Yo a priori no lo puedo calificar como un abuso, habría que hacer una investigación, ya sea a través de la denuncia al Ministerio Público, a través de Asuntos Internos para que se investigue, y en caso de ser necesario, que se sancione con toda la fuerza”, indicó Cabeza de Vaca.

Quizás te interese:

JRP