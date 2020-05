¿Aburrido en casa? Te traemos 18 películas grabadas en Guanajuato

Redacción

Londres. – JK Rowling, la célebre escritora de Harry Potter, ha donado 1.25 millones de dólares a la beneficencia para ayudar a los que más lo necesitan durante esta pandemia, día que coincide con el 22 aniversario de la ‘Batalla de Hogwarts’.

La mitad de este dinero irá a la organización Crisis, que auxilia a los sin hogar durante esta crisis sanitaria; la otra parte es para Refuge que ayuda a víctimas de violencia doméstica que aumentó durante la cuarentena.

Comentó ella que ahora no es momento de hablar de las muertes ficticias por respeto a quienes han perdido tanto durante estos tiempos difíciles: “Estoy pensando en las personas que están allá afuera haciendo su trabajo para protegernos a nosotros y a nuestra forma de vida”.

La escritora lamentó que quienes siempre salen más afectados son los más pobres.

Today’s the 22nd anniversary of the Battle of Hogwarts, but I’m going to be honest and say that it feels inappropriate to talk about fictional deaths today. Too many people are losing loved ones in the real world. 1/4

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 2, 2020