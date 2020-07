Abundantes lluvias llenan Presa de la Olla

María Espino

Guanajuato.- Serán 17 mil cubrebocas lavables los que se comprarán con los 200 mil pesos que ya avaló el Tesorero municipal, Juan Antonio Valdés Fonseca, quien informó que el recurso será tomado del Fondo de Contingencia por lo que no se requiere mayor tramite y el dinero esta despoblé para hacer la compra en cualquier momento.

La sindico María Elena Castro Cerrillo, quien hizo la propuesta de comprar los cubrebocas en la anterior sesión del Pleno, informó lo anterior y precisó que ya fue aprobada e incluso reveló que ya están buscando proveedores pues resaltó que es muy importante proporcionar los cubrebocas a la ciudadanía que lo requiera lo más pronto posible para que no haya justificación alguna para no usarlos.

“El tesorero me manda el documento diciéndome que ya podemos disponer con 200 mil pesos; la idea es comprar 17 mil cubrebocas lavables, ahorita estamos revisando que sea verificado por la dirección de Salud (…) la idea es que sea a la brevedad”.

Cerrillo recordó que desde hace días el uso de cobrebocas pasó a ser una medida de prevención obligatoria a usuarios del trasporte público y a toda la población mientras se encuentren en espacios abiertos y cerrados que sean públicos.

Y es que basta recordar que en las últimas dos semanas los contagios de COVID-19 en la capital incrementaron bastante y hasta este viernes se registran 174 contagios, 103 casos en investigación y desafortunadamente 8 muertes.

Elena Castro precisó que la compra de los cubrebocas será una asignación directa e incluso reveló que ya están buscando proveedores para elegir el que tenga la mejor propuesta económica, pues precisó que pagaran por cada cubreboca de 10 a 15 pesos; además dijo que se apoyan con personal de la dirección de Salud municipal para garantizar que el producto que se adquiera sea de buena calidad, pues resaltó que se trata de cuidar la salud de los capitalinos.

“Ya se han acercado varios proveedores, se comprarán de un mínimo de 10 pesos y máximo 15 pesos, que reúna la mayor cantidad de requisitos de acuerdo a las recomendaciones de salud y que s epoda lavar (…) queremos un cubrebocas que sea funcional que s epoda lavar; el único cubrebocas que no funciona es el que no se pone. Vamos a hacer una campaña de concientización a la gente, es un tema de conciencia social y civilidad (…) que no haya pretextos para no portar el cubrebocas”.

