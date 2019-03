Abundan en zona rural menores embarazadas

En la zona rural de San Miguel de Allende está normalizado, y hasta fomentado, el embarazo en adolescentes; por lo menos hay 250 casos en la localidad

Roberto López

San Miguel de Allende.- En ocho comunidades de este municipio, se descubrió que existe el problema de embarazos en adolescentes. Las autoridades encontraron que se trata de un fenómeno normalizado y algunas veces incluso fomentado por los padres de familia para que sus hijas no sean ‘las quedadas’.

El embarazo puede poner incluso en peligro la vida de las adolescentes, porque el cuerpo una mujer adolescente no está preparado ni psicológica ni físicamente” Martín Milán, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria II

De los 9 municipios que integra la Jurisdicción Sanitaria II (San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, San José Iturbide, Doctor Mora, Victoria, Santa Catarina, Tierra Blanca, Xichú y Atarjea), es en San Miguel de Allende donde se encuentra el mayor número de embarazadas adolescentes.

De acuerdo a Martín Milán, jefe de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud de Guanajuato hay más de 2 mil 500 mujeres embarazadas en toda la jurisdicción, y de éstas, el 20.5% es decir, 530 embarazadas son adolescentes.

“En el municipio de San Miguel hay más de mil 100 embarazadas y tenemos identificadas a 250 adolescentes, que corresponden al 22.5% del total de las embarazadas”, señaló.

Dio a conocer que hay zonas en San Miguel de Allende donde el problema está más grave. En la comunidad de Don Francisco, rumbo a Guanajuato, es donde hay más casos; así como en La Puerta, Los Rodríguez, Agustín González, Cruz del Palmar, Atotonilco, La Cieneguita y Galvanes.

Es un problema grave desde el punto de vista de la salud pública. “El embarazo puede poner incluso en peligro la vida de las adolescentes”.

Por esta razón, señaló, luego se presentan enfermedades que van asociadas con el embarazo como la eclamcia y la preeclamcia y la hipertensión arterial o pueden detonar otras situaciones como la diabetes gestacional y esos problemas son agravados con una paciente embarazada adolescente. “Por eso tratamos en la mayoría de lo posible, que las adolescentes no se embaracen”.

Citas discretas

Informó que echaron a andar una estrategia conocida como ‘Servicios Amigables’, que tiene la finalidad primordial de prevenir embarazos en adolescentes. “Nosotros agendamos una serie de citas para los adolescentes que quieren un implante o un dispositivo intrauterino y les damos cita en la tarde o en un día específico para que no se expongan a ser vistas por la mayoría de la gente”.

El problema del embarazo en adolescentes es multifactorial, dijo Martín Milán, pero el principal factor es el cultural. “Definitivamente el aspecto familiar y cultural influye mucho. Es muy común que en madres que tuvieron hijos cuando ellas eran adolescentes, la conducta se repite en sus hijos”. Indicó que para la gente de las comunidades es muy normal; “nos hemos encontrado abuelas muy jóvenes, de 35 años y es que en la región tenemos embarazas de hasta 13 ó 14 años”.

Incluso reveló que ocurre mucho en poblaciones indígenas, como la Chichimeca en San Luis de la Paz, “donde ha sido muy difícil impactar en ellos porque tienen la tradición de casarse desde muy jóvenes; también tenemos otra parte de población Otomí en la zona de Tierra Blanca, Santa Catarina y Victoria”.

Aceptado

Cynthia Sifuentes González, titular del Instituto Municipal de Atención a las Mujeres, asegura que el embarazo en adolescentes está normalizado. Fue justamente el gobierno municipal, quien se percató del fenómeno y lo notificó a la Secretaría de Salud; hoy ambas instancias tienen acciones vigentes para atenderlo.

“Hay comunidades donde las chicas, al no poder tener la posibilidad de salir de su comunidad por diferentes circunstancias, ellas ven normal tener hijos a los 16 ó 17 años, pero no están conscientes de los riesgos. Yo he platicado con las adolescentes y les preguntaba por qué y ellas me responden que todas sus amigas hacen lo mismo”. Contó que una de las estrategias planteadas es platicar con los papás “y eso nos está funcionando. Ahorita estamos en la comunidad Agustín González”.

Es normal

Emigdio González Ramírez es el delegado de la comunidad Don Francisco, justo la que tiene el mayor número de embarazos en adolescentes, asegura que es una cosa normal.

Don Francisco no es una comunidad pequeña, tiene 340 habitantes y para llegar hay que tomar la carretera que va a Guanajuato, por el rumbo de La Cieneguita y recorrer cerca de 25 minutos, luego recorrer 4 kilómetros de terracería. En su casa, recargado sobre una camioneta y cubriendo el sol de sus ojos con una gorra vieja, Emigdio González confirmó que cada mes los visitan personal de la Secretaría de Salud para hablar sobre varios temas, identificar enfermos, embarazadas y darles atención y seguimiento.

Emigdio se dedica al campo “yo creo que muchas veces se debe a la falta de conocimiento de qué es el embarazo o que no les explican… aquí es algo normal, que se embaracen jóvenes… creo que en la escuela les explican, pero como quiera sigue pasando”.

Y es que, don Emigdio sabe de lo que habla, a sus 43 años ya es abuelo gracias a sus dos hijas. Ambas se embarazaron antes de cumplir 18 años.

Los casos

De San Miguel la mayor concentración de adolescentes embarazadas está en Don Francisco, con 25 embarazadas. Luego La Puerta, con 15, Los Rodríguez con 14, Agustín González con 13, Cruz del Palmar y Atotonilco con 12 cada uno y las localidades de La Cieneguita y Galvanes con 10. Embarazo adolescente es cuando la madre tiene menos de 19 años.