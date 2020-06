Abuelito vence al coronavirus pero ahora debe un millón de dólares al hospital

Redacción

Uganda.- Luego de la muerte de Rafiki, un gorila de las montañas, macho de 25 años, cuatro presuntos cazadores furtivos fueron arrestados. Las autoridades ugandesas señalaron que los hombres entraron al Parque Nacional Bosque Impenetrable de Bwindi, en donde terminaron con la vida de uno de los últimos ejemplares de esta subespecie del gorila oriental.

National Geographic reportó que Rafiki murió luego de que uno de los cazadores lo atacara con una lanza en el vientre. Debido a la profundidad de la herida, el primate no logró sobrevivir.

Rafiki habría desaparecido de su zona el anterior 1 de junio del 2020, por lo que un grupo de búsqueda se dispuso a encontrarlo. Luego de encontrar el cuerpo, las autoridades rastrearon a uno de los cazadores, quien al ser capturado argumentó que el asesinato del animal había sido en defensa propia pues supuestamente este los había atacado.

Señalaron que los 4 sujetos, en caso de ser declarados culpables del asesinato de un animal en peligro de extinción, estarían enfrentando cargos como cadena perpetua o una multa de aproximadamente 5.4 millones de dólares.

We have arrested four people over the death of Rafiki, the Silverback of Nkuringo Gorilla group in Bwindi Impenetrable National Park. They will be prosecuted in the courts of law. See statement below; pic.twitter.com/Hf17vfsmL3

— Uganda Wildlife (@ugwildlife) June 12, 2020