Abuelito no lograba vender sus hotdogs, pero una publicación de Facebook le cambió la vida

Cientos de usuarios se dieron a la tarea de apoyar al hombre, ¡hasta organizaron una fiesta para consumir su producto!

Redacción

Querétaro.- Como un acto de buena fe, cientos de ciudadanos de San Juan del Río se solidarizaron con un hombre que no tenía ventas en su carrito de hotdogs y ¡ahora tiene hasta fila de personas esperando!

Todo inició cuando una mujer dio a conocer la historia de don Abel, un hombre de la tercera edad que tiene su puesto de hotdogs en avenida Juaréz, en San Juan del Río, en Querétaro.

Según compartió en su Facebook la mujer vio al hombre en su puesto, sin luz y con mucho frío, por lo que decidió apoyarlo comprándole su producto, con los únicos 20 pesos con los que cargaba.

“No tiene luz para su carrito solo así como lo ven está trabajando”, relató la mujer.

“Me acerque a comprar un hot dog para ayudarlo ya que sólo traía 20 pesos. Entre la plática me comentó que luego no vende nada. Me sentí bien al ayudarle porque tal vez era el primero que vendía”, contó la mujer.

“Si subo está publicación no es para que haya malos comentarios u ofensas, si me atreví a publicarlo es para que lo ayudemos a comprar cuando pasemos por ahí”, añadió.

De inmediato la publicación logró miles de reacciones y fue compartida masivamente hasta el punto de organizarle una gran fiesta para que Abel pudiera vender su comida.

Al poco tiempo en redes sociales reportaron que varias personas acudirían para comprarle hot dogs, mientras que otros usuarios ofrecieron llevarle artículos de canasta básica.

Poco después comenzaron a circular varias fotografías donde se observa a la gente congregada comprando en el puesto de hot dogs.

Hace días ví a este señor en Av. Juárez por donde se para el camión del Rodeo, el señor vende hot dog ya es un señor… Publicado por Hiris Cruz en Martes, 7 de enero de 2020

Seguimos invitando a que vengan aquí con Don Abel hot dog..! Publicado por Saulin Gudi en Sábado, 11 de enero de 2020

Comentarios

Comentarios