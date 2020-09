Abuelito aprovecha la cuarentena para aprender a leer y escribir

Redacción

California.- Si bien hay muchos que aprovechamos el encierro de la pandemia para dormir mucho, ver tele o hacer ejercicio, este adorable señor llamado Felipe Lira decidió aprovechar el tiempo en su casa para hacer algo de provecho, ya que no sabía leer y escribir.

“Mi tío no fue a la escuela, así que le enseñé a escribir y él escribió los nombres de sus nietos por primera vez”, escribió Kenia Ramos, en una publicación que cautivó a miles de usuarios en redes sociales por lo tierno que resultaba la historia.

Felipe es un inmigrante mexicano que vive en Estados Unidos y quien no sabía leer y escribir, al no poder ir a la escuela durante su juventud, lo ha hecho ahora, aprovechando la pandemia. Y de paso se ha hecho viral en redes sociales como un ejemplo de perseverancia y trabajo duro.

A través de un video se difundió que ya pudo escribir los nombres de sus nietos y el suyo. Además aprende la redacción y lectura en los dos idiomas, español e inglés, con la ayuda de su familia.

My uncle didn’t go to school so I am teaching him how to write and he wrote the names of his grandkids for the first time. 🥺 pic.twitter.com/Wer5Y6vG0u

— Kennya 🏳️‍🌈 (@kennya_ramos) March 17, 2020