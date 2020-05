Abuela amarra y encierra a niño de seis años por robar comida

Redacción

Estados Unidos. – Como una manera de manifestarse para que reabran los gimnasios de Florida, las personas se reunieron afuera del juzgado de Clearwater de una forma peculiar.

Con pancartas realizan todo tipo de ejercicios: hacen sentadillas, lagartijas, o trotan por la zona. Argumentan que el ejercicio es una actividad vital, aunque abogan por otros negocios que se han visto afectados económicamente por la decisión de cierre.

Aunque muchos mencionan que con eso solo demuestran que no se necesita de un gimnasio para ejercitarse debidamente.

