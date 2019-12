Absuelven a Javier Aguirre de acusaciones de corrupción deportiva

El mexicano era investigado por amaño de partidos durante anterior participación en la Liga de futbol de España

Redacción

México.- El técnico mexicano Javier Aguirre, actual entrenador del Leganés, ha sido absuelto de la acusación de corrupción deportiva en el macrojuicio por el supuesto amaño del partido Levante-Real Zaragoza de la última jornada de La Liga de España en la temporada del 2010-2011.

Aguirre, que entonces dirigía al Zaragoza, fue investigado junto a otros 36 jugadores de ambos equipos, por la denuncia que interpuso el actual presidente de LaLiga, Javier Tebas, con base en la denuncia de un ex jugador del club zaragocista.

Según esa denuncia, el Zaragoza pagó 1.7 millones de euros a los jugadores del Levante por dejarse perder y evitar el descenso. El Levante perdió ese partido por 1-2 y el perjudicado fue el Deportivo La Coruña, que descendió a la segunda división.

El Juzgado de lo Penal N° 7 de Valencia consideró este lunes que no puede darse por probado que el destino de ese dinero fueran los jugadores del Levante y rechaza que el partido estuviera amañado.

El juez sí condena a dos ex directivos del Zaragoza por un delito de falsedad documental, a un año y tres meses de prisión.

Los condenados por falsedad de documentos privados son el ex presidente Agapito Iglesias, así como el exdirector financiero del club Javier Porquera, por alterar las nóminas de los jugadores para ocultar el destino de 1.7 millones de euros, que sacaron de la entidad ante su inminente entrada en concurso de acreedores.

De esta forma los 36 exfutbolistas de Zaragoza y Levante, entre los que se encuentran algunos todavía en activo como Ander Herrera, Vicente Iborra, Cristhian Stuani y Gabi Hernández, así como Javier Aguirre, han quedado absueltos de un delito que les podía haber acarreado además su inhabilitación deportiva.

Triunfo contra Celta

Después de su primer triunfo como técnico con el Leganés, 3-2 ante el Celta de Vigo, el técnico Javier Aguirre dijo los últimos minutos los vivió: cagado…

“Estaba cagado… Cagado,viendo como se acercaban. Se me vino a la cabeza como un día el Athletic de Bilbao me levantó en San Mamés un 0-3, en el 70, 75… Puta madre… Y me estaba acordando que Osasuna con. Diez me metió cuatro goles en Cornellá. Y me estaba acordando de eso… Estaba cagado”.

El equipo del Vasco se puso en ventaja 3-0, pero el Celta con un tanto del mexicano Néstor Araujo,se acercó a un solo gol, aunque al final salió con un triunfo.

Estos tres puntos pusieron al cuadro de Aguirre por fin fuera del último lugar de la clasificación de España, aunque todavía está en puestos de descenso.

RC

