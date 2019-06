Absuelven a implicados por el asesinato de Ludwin Axel Coronado

Las pruebas que entregó la Fiscalía General del Estado fueron insuficientes y los testimonios contradictorios, lo que llevó a la juez a librar de toda culpa a Carlos y Mauricio

Guanajuato.- Esta tarde se absolvió a Carlos ‘N’ y a Mauricio ‘N’, de toda responsabilidad por el asesinato de Ludwin Axel Coronado Licea, al carecer de pruebas contundentes contra ambas personas.

Así lo determinó Mónica Edith Olmos Ortega, juez de control a cargo del caso, quien explicó que de lo único que se tiene plena certeza es que el cadáver del joven fue hallado la mañana del 13 de mayo del 2018 en un lote baldío en la ciudad de Romita.

La juez subrayó qué ninguna de las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron contundentes ni probatorias de la culpabilidad de los acusados y tampoco fueron determinantes las declaraciones de los testigos, ya que tuvieron inconsistencias y no marcaron una línea clara que ayudara a determinar la responsabilidad de los dos acusados.

La última que vez que se vio con vida a Ludwin fue la noche del 11 de mayo del 2018 en el kiosco de la colonia las Teresas; el 13 de mayo localizaron su cadáver en el municipio de Romita.

Madre de Ludwin podría impugnar

Al término de la audiencia la mamá de Ludwin exigió a la juez que se hiciera justicia, ya que para ella tanto Carlos como Mauricio son los asesinos de su hijo.

La juez le reiteró qué no encontró prueba contundente que los señalara como los responsables y le explicó que tiene derecho de impugnar la decisión y para ello tiene un plazo 10 días hábiles. Además le dijo que al no encontrar responsables, la investigación sigue abierta.

A la salida de las salas de oralidad la familia de Ludwin se dijo indignada por el hecho de que la Fiscalía no haya aportado las pruebas suficientes y no haya podido comprobar las qué si entregó y que por ello no se haga justicia y se deje en libertad a quienes para ellos son los culpables.

