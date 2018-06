Abrogan Ley de Agrupaciones Agrícolas

Nadie se regía por la ley estatal, ahora la gente usa leyes federales y registros ante Sagarpa, así que no afectará a la agronomía del estado

Catalina Reyes

Guanajuato.- El Congreso local aprobó la abrogación de la Ley de Agrupaciones Agrícolas del Estado porque ya era inútil.

El diputado Baruc Camacho Zamora manifestó que la ley había sido expedida en 1935 para atender condiciones y circunstancias que históricamente son distintas a las actuales y al objetivo por el cual la ley se expidió y su objetivo era darle un reconocimiento a las agrupaciones agrícolas. Era para regular a los productores de papa y el piloncillo, chile seco, hoy ya no es necesario porque la agricultura del estado ya no se basa en estos productos. “Puedo asegurar que no afectará el proceso de producción agrícola en el estado”, afirmó.

El diputado Oscar González Mora, integrante de la Comisión de Fomento Agropecuario, agregó que, derivado del análisis que hicieron, no existe el registro de una agrupación agrícola que tenga como base la ley que se abrogó el jueves, ya que todas lo hacen con base en la ley federal y ante la Sagarpa, por lo tanto, esta ley es inoperante.

“Consideramos oportuno que nuestra actividad no sea solo generar leyes por generarlas, sino analizarlas y derogar aquellas que sean obsoletas”, destacó.

El diputado Antonio Méndez Rodríguez añadió: “Hoy vemos que abrogar esta ley es necesario porque hay más leyes vigentes federales. Además hay la facultad de que los agricultores puedan formar varias agrupaciones, a través de una sociedad civil o de una sociedad mercantil sociedades de producción rural. A partir de 1992 los ejidos pueden convertirse en propiedad privada a través de la figura de dominio pleno. Vemos que esta ley que se trabajó en Guanajuato no tiene razón de ser y por eso se abrogó”.

