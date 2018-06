Abrirán Cruz Roja en tres municipios de Guanajuato

El delegado estatal de la institución reconoció que también hay casos donde las delegaciones han perdido mucha operatividad como la Cruz Roja de Apaseo el Grande

Daniel Moreno

Celaya.- Aunque la Cruz Roja se necesita en los 46 municipios de Guanajuato además de las 24 delegaciones ya existentes solo tres más están por abrirse reveló el delegado estatal de la institución Guillermo Franco Ciurana.

El delegado manifestó muy en lo personal ha considerado cinco municipios como prioritarios para instalar delegaciones pero sin decir cuales, explicó no se puede avanzar si los gobiernos locales no ofrecen apoyo o interés.

Franco Ciurana manifestó las únicas nuevas delegaciones que están ya consideradas son Cueramaro, Jaral del Progreso y Juventino Rosas esta última delegación se piensa inaugurar este año.

“Sí recibimos solicitudes muy importantes, yo te puedo decir que tenemos en proyecto y muy avanzado este año abramos la delegación Juventino Rosas“.

Para el delegado no es tan sencillo y no solo se requiere de la intención pues los municipios deben ofrecer una inversión inicial, instalaciones, un apoyo mensual comprometido para la operación y la recomendación de ciudadanos responsables y honestos que puedan conformar un buen consejo de administración de la delegación.

Guillermo Franco reconoció que también hay casos donde las delegaciones han perdido mucha operatividad como la delegación de Apaseo el Grande que es muy solicitada por las industrias del municipio la cual en ocasiones permanece cerrada sobre todo por las noches, no obstante dijo no se considera que deba desaparecer sino más bien seguir buscando el apoyo económico para operar y muy importante el personal pues esta es la principal razón por la que aveces no presta el servicio.

Guillermo Franco puntualizó por ello es muy importante que gobiernos, empresas, comercios y ciudadanos en general aporten considerando que así no ayudan a la cruz roja sino se ayudan a sí mismos.

el