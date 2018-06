Abren nuevo frente por el Estadio León

Miembros del Club Social y Deportivo León A.C. alegan que Roberto Zermeño y Humberto González perdieron sus derechos cuando fueron reemplazados, en febrero de 2017

Adriana Rocha / Gamaliel Reyes

León.- Fundadores del Club Social y Deportivo León A.C. emprenderán una nueva batalla legal contra los empresarios Roberto Zermeño Reyes y Humberto González González, para tratar de recuperar los derechos de propiedad del Estadio León, cuatro meses después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara un amparo al Ayuntamiento leonés, en lo que era su última carta en la disputa para hacerse del inmueble mundialista.

El alegato de los miembros de la asociación se basa en un acuerdo que fue aprobado en una asamblea extraordinaria, en febrero de 2017 –un año antes de que la SCJN ordenara entregar el estadio a Roberto Zermeño y Humberto González—, en la que por unanimidad se determinó removerlos de la vicepresidencia y la presidencia del Club Social y Deportivo León A.C., respectivamente, por lo que desde entonces ambos habrían perdido la facultad para reclamar la propiedad del estadio.

En ese entendido, los integrantes de la asociación promovieron un nuevo juicio para reclamar que, tal como lo ordenó el máximo tribunal del país, se devuelva el estadio al Club Social y Deportivo León A.C. pero no a los empresarios Roberto Zermeño y Humberto González, pues ellos ya no ostentan ningún cargo dentro de la organización, como se determinó en asamblea.

Afinan estrategia

Los integrantes del Club Social y Deportivo León A.C. darán una rueda de prensa para anunciar el nuevo derrotero legal, con el que intentarán evitar que el estadio sea entregado a Roberto Zermeño y Humberto González.

Así lo confirmó ayer Víctor Manuel Tovar Martínez, representante de la asociación, quien adelantó a Correo que el proceso para el nuevo juicio ya está en manos de la autoridad judicial, aunque evitó ahondar en detalles pues estos serán revelados en la conferencia de este sábado.

“Lo que puedo adelantar, porque así lo acordamos con los miembros del club, es que se metió un juicio nuevo en contra de lo que representa Roberto Zermeño, que ha ganado los juicios en favor del estadio. Entonces este es un nuevo juicio, es diferente y ahí (en rueda de prensa) se darán los detalles”.

Aclaró que el nuevo litigio no tiene relación con los amparos que perdió el Ayuntamiento.

“El Municipio no tiene nada que ver, ni el gobierno del estado. Es la asociación del Club Social y Deportivo, los propietarios originales de los palcos, y de cuando se construyó el estadio en contra de la directiva que encabezó Zermeño. Eso es lo que te puedo adelantar”.

Tovar Martínez expuso que el motivo de iniciar este nuevo juicio tiene el objetivo de devolver a la ciudadanía el inmueble, independientemente del proyecto para la construcción de uno nuevo.

“Apenas se aceptó (la denuncia) en el Ministerio Público, apenas se generó el juicio y fue recibido por las autoridades”, apuntó.

“Creo que hay muchas bases. Nosotros al revés de lo que se está manejando, para que se olvide el problema del robo del siglo y andar prometiendo otro estadio y esas cosas. Nosotros queremos que se haga justicia y que no se nos robe algo que nos pertenece a toda la afición”, insistió.

Dijo que hay grandes expectativas para que el estadio quedé en manos de la asociación, y no de los particulares.

Aún no les notifican

El abogado que representó a los dos empresarios en el litigio por los derechos del estadio, Roberto Hernández Fernández, ayer confirmó a Correo que aún no han recibido alguna notificación por alguna nueva demanda.

No obstante, reconoció que el fallo que emitió la SCJN no es a favor de particulares, sino del Club Social y Deportivo León A.C.

“No estamos notificados de nada, es la única información que tengo en ese sentido (…) Sí me enteré por los medios de lo que hizo la asociación (destituir a Zermeño y González), pero mis clientes no me han comentado nada al respecto”, acotó.