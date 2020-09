Abren negocio con temor de que les cobren ‘piso’

Nancy Venegas

Irapuato.- Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no tiene reportes de intento o extorsión telefónica a negocios, trabajadores de establecimientos formales, prestan sus servicios con el temor de que alguna de las amenazas se concrete. Por desconfianza en las instancias que imparten justicia no presentan quejas o denuncias.

“Recibimos una llamada a la empresa, era una persona con tono como si fuera de la costa dijo que el comandante ‘Nabo el 80’, de un grupo de la delincuencia, me pedía que le diera ‘positivo’, quería dinero. Yo le dije que era un empleado y me decía que eso no le interesaba, que él tenía ubicado al patrón que sabía su domicilio y señas (…) le colgué”, platicó Juan, empleado de una refaccionaria industrial.

Después de ese intento fallido de extorsión, siguieron marcando a la empresa, pero el dueño del negocio y sus compañeros de trabajo, acordaron no tomar ninguna llamada telefónica de números privados o desconocidos.

“No vimos ningún movimiento extraño, pero tampoco pusieron denuncia porque ya se sabe que es pura pérdida de tiempo y ese tiempo mejor lo aprovechamos en trabajar, aunque si da un poco de temor que un día lo cumplan”, dijo el trabajador.

Compartió que no era la primera vez que atendía una llamada de ese tipo en el negocio donde labora, pues con frecuencia reciben llamadas de ese tipo en el que exigen dinero para darles “protección” al realizar sus labores.

Apenas hace seis meses, recibió otra llamada al equipo móvil también propiedad de la empresa donde trabaja en la que le ordenaban depositar una cantidad para que cumpliera con sus “obligaciones laborales”.

“Me pedía 20 mil pesos para protegerme por cinco años, yo lo dejaba a hablar sólo alcancé a escuchar que me iba a dar unos números supongo para depositar el dinero, pero le colgué… Reporte al 911 y ahí me dijeron que no diera datos personales, que no contestara las llamadas de ese número”, dijo.

Sin precisar cifras, representantes de comerciantes, coincidieron en que las llamadas de intento de extorsión son frecuentes, pero como las ignoran no reportan la situación ante ninguna instancia oficial. “Son el pan nuestro de cada día, desde hace más de un año se ha presentado eso, pero lo que hacemos es identificar los números. Regularmente hacen las llamadas desde otras ciudades o estados, no denunciamos ni nada porque ya no creemos que investiguen y den con los responsables”, comentaron los representantes de los comerciantes.

SSC sin reportes

De enero a la fecha la SSC, no tiene reportes de este fenómeno en la ciudad. El titular de la dependencia, Pedro Cortés Zavala, señaló que saben de la situación que aqueja a los irapuatenses pero de manera individual. “En torno a las extorsiones a comerciantes no se han detectado, no tenemos un sólo reporte en cuanto a negocios hasta el momento, ni por parte del 911 ni que se haya hecho de manera directa a la Secretaría; pero sí hay reportes todos los días (…) de llamadas de extorsión que no son reales, que son de personas que quieren sorprender al ciudadano con falsas amenazas o con cosas como que sabe dónde viven, ese tipo de cosas que no son ciertas”, comentó el secretario. Como parte de las estrategias para prevenir delitos, -explicó- se integraron grupos de whatsapp con organismos y cámaras empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Canacintrta y Canirac, entre otras en las que los miembros de la Iniciativa Privada pueden realizar reportes.