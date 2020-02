Abren la ‘Casa Esperanza Guanajuato’ refugio para mujeres en la capital

María Espino

Guanajuato.- Como un acto de prepotencia e inconsciencia por parte del gobierno municipal, así calificó don Jesús Ángel García Hernández el aumento que le impusieron al cobro del permiso como comerciante semifijo para que pueda vender sus antigüedades en un espacio ubicado por la calle Alhóndiga, justo a fuera de la escuela primaria Montes de Oca, el cual en sólo dos meses pasó de 300 pesos a mil 1200.

Con casi 80 años de edad, tras más de 10 años de antigüedad poniendo su pequeño negocio en el mismo lugar pagando de manera puntual cada mes unos 300 pesos para poder vender su mercancía, ahora desde enero de este año le comenzaron a cobrar más por los permisos.

Don Ángel explicó que en enero le llegó un cobro por 709 pesos, es decir un incremento de 409 pesos más; luego en días pasados le llegó el cobro que debe pagar en Febrero mil 200 pesos, situación que dijo lo angustia por que sus ventas no generan tanto dinero y muy apenas gana para comer y costear sus gastos sobre todo en temas de medicina pues resaltó que se enferma seguido.

Además comentó que lleva prácticamente cuatro días sin vender nada debido a las lluvias que estuvieron cayendo en la capital, lo que le hizo imposible salir a instalar su puesto.

Don Ángel García, vive por el barrio de San Lusito, no cuenta con un trabajo que le genere ingresos de manera segura y él mismo reconoce que a su avanzada edad y enfermo nadie le dará un empleo.

“¿De qué trabajo? Ya voy a cumplir 80, porque hago, no sé hacer otra cosa, quien me va dar trabajo, de que voy a vivir, como voy a comer, yo ya estoy enfermo”; dice en un video subido a redes sociales.

Por ello reiteró que la manera de ganar su sustento es de lo que logra vender y para ello debe recorrer diariamente varias calles, por lo menos unos dos kilómetros, cargando su mercancía para llegar hasta la calle Pípila, en donde alrededor del mediodía instala su puesto en el piso, en un reducido espacio y ahí pasa prácticamente toda la tarde a la espera de que alguien se interese en adquirir alguna de las antigüedades que oferta, la compre y así ganar unos pesos que le garanticen sobrevivir.

“Antes pagaba 300 pesos mensuales sin falta, nunca un recargo (…) en el 2020 en enero le llegó un cobro de 709 pesos, ahora el último en febrero le llegó de mil 200, esto es una injusticia (…) es un exceso, no está correcto, soy una persona de la tercera edad, no tengo ningún apoyo (…) no tengo ninguna base para sacar ese dinero, dure tres días sin venir porque estaba llueve y llueve”, así, con cierta tristeza y enojo, don Ángel expresó su sentir sobre lo que le está ocurriendo.

Ante este acto de abuso y prepotencia, como lo describió don Ángel, dijo sentirse impotente y por ello envió un mensaje al alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña diciéndole que sea consiente y tenga consideración de él y de las personas que son mayores de edad y que no fácil encuentran un trabajo y le recordó que el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un llamado a que los gobiernos ayuden a la gente pobre y a los de la tercera edad.

“Que sea consiente que me considere, soy una persona de la tercera edad a cada ratito enfermo; que dice AMLO ayudar a los pobres y ayudar a los que ya tenemos bastante edad”.

Y es que el comerciante de antigüedades aseguró, mostrando documentos de los cobros, que ya fue con el Tesorero municipal buscando alguna solución pero que de manera “prepotente” le dijo que no haría distinciones y que, aunque fuera con el mismo Presidente municipal tendría que pagar lo que le están solicitando.

“Ya fuimos, me hizo favor un amigo y fuimos, ya habló con el tesorero y dijo aquí venga con el Presidente le vamos a cobrar lo mismo, aquí no hay distinción (…) el tesorero dijo aquí vengan con el Presidente aquí mismo le cobramos”.

Cabe señalar que, en redes sociales, ya son varias personas que han manifestado inconformidad por el incremento que gobierno municipal ha aplicado en temas de permisos a comerciantes, incluso hay quienes han calificado la administración que encabeza Alejandro Navarro como “La ley de Herodes…”