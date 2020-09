Abren gimnasio municipal luego de tres meses en desuso; extreman sanitización

Enrique Pérez

Santa Catarina / Tierra Blanca.- “Me da tristeza que a estas alturas el señor (el diputado Ernesto Prieto) haga este tipo de comentarios, porque las madres de familia fueron quienes buscaron el refugio ante este problema”, resaltó Sonia García Toscano, alcaldesa de Santa Catarina al ser señalada como también los demás mandatarios de la Región Noreste para ‘orquestar’ la trama del desvío de recursos en contra de la ahora exsubdelegada de la Secretaría del Bienestar Ma. Arisbeth García Monjarás.

Añadió que existen denuncias de las madres de familia y en lo particular, incluso tiene grabaciones del acercamiento de las madres de familia con sus compañeros de Ayuntamiento para hacer este tipo de quejas y fueran apoyadas.

“Nosotros (los alcaldes) no fuimos los que orquestamos, no estoy en contra de los Programas Federales ni lo que el presidente (López Obrador) indique para ayudar, debido a que la zona noreste es de extrema pobreza, y por lo cual, todo lo que llegue será bien recibido”, subrayó.

Añadió que le apena que Ernesto Prieto se atreva a asegurar esas cosas, o que quiera exhibirlos de esa manera, cuando son las madres de familia quienes fueron las que buscaron el refugio con las autoridades locales, y aún de este modo, los alcaldes no realizaron nada fuera de la ley.

En el mismo sentido, agregó que en lo personal ni Héctor Montes (delegado Regional de Educación) ni Berenice Montes (alcaldesa de Victoria) ni nadie del Partido Acción Nacional le comentaron que buscara a las madres de familia, al contrario, debido a lo que estaba aconteciendo.

Resaltó que incluso apenas la semana pasada otra madre de familia de la comunidad Corral Falso apenas se habría acercado para comentar que no habían recibido el recurso, por lo que procedería a su respectiva denuncia.

Por lo que existen pruebas, esperando que el Ministerio Publico no se preste a esta situación, porque incluso las madres tuvieron que viajar a San José Iturbide algunos días para su denuncia como también en el municipio.

“Me gustaría que el señor (Ernesto Prieto) mencionara en qué momento, yo Sonia, fui a buscar a la madres de familia, o en qué momento, yo Sonia, metí las manos para ese proceso”, finalizó.

“Fue lo mejor”

Por su parte, Pedro Pueblito Hernández García, presidente municipal de Tierra Blanca, se limitó a mencionar que en el municipio hubo problemas principalmente en dos escuelas de las comunidades El Picacho y El Sauz, los cuales no llegaron a mayores al solucionarse los conflictos.

Resaltó “Pero aquí, es lo mejor para ella (Arisbeth García Monjarás) que renunciara para que se ejecuten las demandas que ella menciona”, indicó.

Añadió que la aclaración o transparencia de cada situación deberá estar a cargo de la ahora exsubdelegada, puesto que cada municipio tienen diversos casos, sin embargo, en Tierra Blanca, no hubo problemas por demandas.

Para finalizar indicó, que la renuncia de la subdelegada regional, es parte de la función del partido Morena, pero como municipio seguirán trabajando al ser su responsabilidad.

Cabe hacer mención, que correo a través de las distintas áreas de Comunicación Social de cada municipio se solicitó una entrevista con cada uno de los alcaldes de la región noreste, sin embargo, por cuestiones de agenda no fue posible la realización de las mismas.

Niega el diputado Armando Rangel sea un acto de corrupción individual

Armando Rangel Hernández, diputado del PAN, afirmó que Arisbeth García Monjarás, exsubdelegada del Bienestar es un ‘chivo expiatorio’ en medio de las denuncias de padres de familia por el presunto desvío de recurso del programa ‘La Escuela es Nuestra’, ya que no solo se estaría tratando de un acto de corrupción individual, sino de un acto de corrupción institucionalizada, por lo que dijo que se tiene que conocer “el grado de involucramiento que tuvo toda la estructura del gobierno federal”.

Afirmó que la renuncia de Arisbeth García a su cargo permitirá que ella atienda los asuntos legales y las denuncias en su contra, pero que esto no satisface las quejas de los padres de familia de más de 30 escuelas en el noreste del estado, en virtud de que está pendiente de la devolución del dinero y la revisión y en su caso adecuación de las obras de infraestructura que no cumplieron con los estándares de calidad y de seguridad.

“Pero por otra parte, la sociedad está esperando algo más, siguiendo la relatoría que el proceso de investigación periodística ha realizado correo, nos damos cuenta que no es el acto de una persona, de un funcionario que incurrió en actos de corrupción individual, correo ha detallado perfectamente que más que la participación de la exdelegada, hubo una participación conjunta de quienes están cercanos al propio programa federal; se ha dado cuenta de que en algunas ocasiones era ella quien atendía a los padres de familia pero en otros lados no, también funcionarios de la propia Federación (…) entonces prácticamente no es ella, creo que ella es un chivo expiatorio y creo que se tiene que ir a fondo, más arriba incluso”, señaló el legislador.

Y es que a decir de Armando Rangel, el propio delegado de Programas Sociales de la Secretaría del Bienestar, Mauricio Hernández Núñez, ha sido omiso en atender las denuncias de los padres y parece que esto ha sido -dijo- un intento de encubrimiento de los actos cometidos por Servidores de la Nación.

El legislador panista insistió en que aunque se debe esperar el resultado de la investigación iniciada, el gobierno federal ha estado callado y es importante que se explique “cuál fue su participación, por qué intentó exculpar, por qué tanto tiempo en silencio, por qué busca la salida de una funcionaria y no de todos los funcionarios que participaron (…) si hay una situación que tendríamos que conocer el grado de involucramiento que tuvo toda la estructura de gobierno federal y lo que no es un acto de corrupción individual si un acto de corrupción institucionalizada”.