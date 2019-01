Abren convocatoria para la Guardia Nacional

En la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los jóvenes mexicanos para iniciar su formación y formar parte de las nuevas fuerzas nacionales que combatir

México.- En la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la convocatoria para jóvenes que quieran formar parte de la Guardia Nacional. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, fue el encargado de dar a conocer los detalles.

Señaló que se crearán centro de reclutamiento militares y navales a lo largo del país a fin de que esta corporación tenga los elementos suficientes para garantizar la seguridad de todos los mexicanos. En el reclutamiento y formación participarán el Ejército, la Marina y la Policía Federal.

José Rafael Ojeda, titular de la Marina, detalló que la formación que recibirán estará sujeta a tres ejes: valores y virtudes, incluyendo disciplina militar y de respeto a los derechos humanos; técnico profesional, que incluye adiestramiento policial y capacitación operacional. Se realizará dentro del Colegio Militar, como una especialidad.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que la incorporación de civiles a este equipo se trata de una contribución, “quienes pertenezcan a la Guardia Nacional tendrán la misión de cuidar a los ciudadanos, a todos, de dar seguridad”.

Aseveró que México, con relación a otros países, tiene pocos policías para atender el problema de la inseguridad, por lo que es necesario reclutar, en un periodo de tres o cuatro años aproximadamente, 50 mil elementos, “por eso hacemos esta convocatoria a quienes quieran pertenecer a esta Guardia Nacional para proteger a los ciudadanos, garantizar la seguridad y al mismo tiempo respetar derechos humanos, ser muy fraternos”.

Además, el presidente asegura que los elementos de la Guardia Nacional tendrán un salario digno y seguro, prestaciones como seguro médico, alojamiento, alimentación, vestuario, seguro de vida y 15 días de vacaciones cada seis meses; con ello celebra que se crean buenos empleos en todo el país.

Con ello, reitera su optimismo por los siguientes meses, iniciando ya a “garantizar empleos […] mejorar condiciones de vida, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, y que se consiga la paz en el país”, y celebró que se esté fortaleciendo la macroeconomía mexicana.

El EZLN no lo ‘cuca’

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a confrontar al EZLN, considerando que ellos tienen el derecho de manifestarse, como lo hicieron ayer en su celebración del 25 aniversario de su levantamiento armado, donde declararon que se oponen a los proyectos de AMLO.

“Expreso mi respeto a sus planes, programas, a sus decisiones. Vivimos en un país libre, no hay represión, no hay censura. […] No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo, nosotros queremos la paz y reconciliación”, afirmó.

Al ser cuestionado cómo estaba su relación con el comandante Marcos, reiteró que no tiene “diferencias con Marcos, no tengo diferencias con los dirigentes del sector empresarial. No tengo diferencias de pleito personal. Mucho menos de odio, con los conservadores”, y dice estar abierto al diálogo para cualquiera que lo solicite.

Aunque haya diferencias entre el EZLN y el gobierno, no se va a caer en un pleito. Afirma que aunque quieran confrontarse, él responderá sólo con amor y paz.

