Abren, como si nada, locales en el Centro

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El propietario de una pequeña empresa constructora de la capital del estado, aseguró que existe incertidumbre en la entrega de los créditos del gobierno federal para micro empresarios, en virtud de que aunque se informó que solo se beneficiará a los municipios de León y Celaya, de manera personal solicitó el préstamo y éste le fue autorizado, pese a que su empresa es del municipio de Guanajuato.

El micro empresario, quien pidió omitir su nombre, manifestó que pese a la crisis económica por la que se atraviesa derivado del Covid-19, mantuvo a sus dos trabajadores inscritos en el IMSS, por lo que tras el anuncio del gobierno federal sobre la entrega de 3 millones de créditos el pasado 23 de abril, solicitó vía Internet el préstamo por 25 mil pesos y solo un día después recibió una carta foliada y firmada por el presidente de México, –de la cual correo tiene copia- en donde se le asegura que se le entregará el dinero en un plazo de siete días hábiles.

Sin embargo, dijo que le comenzaron a surgir dudas cuando ese mismo día, el 24 de abril, se publicaron los Lineamientos para la Operación del Programa Financiero a Micro Empresas Familiares, en donde se indica que solo se beneficiará a micro y pequeños empresarios de León y Celaya.

“Estuve escuchando las noticias y vi un mensaje que dio Alejandro Navarro (alcalde capitalino) en el cual decía que a Guanajuato no le iba a tocar el recurso (…) nosotros somos de aquí de Guanajuato, tenemos nuestro registro en el SAT aquí en Guanajuato capital y mi duda es que al parecer ellos (el gobierno federal) en la respuesta que nos dieron nos comentan que sí nos van a apoyar, inclusive dice que en un plazo no mayor a siete días hábiles nos harían el deposito, pero ya no entendí porque dicen que nada más van a apoyar a gente de León y de Celaya”.

“Con mi empresa, en ciertos lados ya no nos dejaron seguir trabajando, nosotros le trabajamos a gobierno del estado y a la Universidad de Guanajuato, pero la UG está parada, y el gobierno sí está ejecutando obra pero no (…) a nosotros, entonces lo que quiero es darle seguimiento (…).

