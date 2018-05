Abren bordos y caminos en Reserva de la Biosfera

Talan cientos de árboles sin permiso de Semarnat ni del organismo que preserva la zona ecológica

Roberto López

Xichú.- Dos problemas ecológicos producto de la corrupción enfrenta este municipio. Por un lado, al menos seis bordos fueron construidos en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera, sin permiso de ésta ni de la autoridad ambiental –uno está en terrenos del exalcalde Perfecto González—; además de un banco de material pétreo que opera sin ninguna regulación.

Correo intentó platicar con el actual alcalde Eloy Leal Reséndiz, en reiteradas ocasiones, pero se excusó con el argumento de que estaba muy ocupado, y hasta llegó a cancelar la cita previamente establecida.

Ambas acciones se realizaron en la administración pasada, cuando gobernaba Perfecto González y, cuando era secretario de Ayuntamiento el actual presidente municipal, Eloy Leal Reséndiz.

En 2015, el gobierno municipal bajó recursos de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural para la construcción de bordos retenedores de agua. Se construyeron en el ejido Puerto del Pilón, un lugar que se conoce como Pinosolo, justo en una zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera. En ese lugar también se construyó una brecha para que pudieran entrar los vehículos.

La construcción de dichos bordos y la brecha, empero, tuvo que haber sido con permiso de la Semarnat y de la Dirección de la Reserva de la Biosfera, pero nunca se solicitó permiso.

El Ayuntamiento sólo aprobó el cambio de uso de suelo y se construyeron los bordos, uno de los cuales está en un terreno propiedad de la familia del exalcalde Perfecto González; es decir, que el beneficio de ese bordo es solamente para su familia.

Incluso, en terrenos de ese expresidente municipal, y con la misma maquinaria que se construyeron los bordos, se realizó una pista de carreras de caballos. Perfecto González se mandó a hacer su pista y regularmente hay carreras en las que se cobra la entrada. Los anuncios de esas carreras dicen que la pista mide 150 varas; es decir, poco más de 125 metros. Aunque se trata de terrenos particulares, el exalcalde tuvo que haber solicitado permiso a la Reserva de la Biosfera.

Por estos bordos, la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en agosto del 2017, por la construcción de uno de ellos y la apertura de la brecha.

La denuncia señala que se detectó un cambio de uso de suelo en 1.89 hectáreas en terrenos forestales de la localidad palomas, dentro de la zona natural protegida. De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, este bordo se habría construido en la actual administración, que preside Eloy Leal Reséndiz.

Incumplen ley ambiental

El presidente ejecutivo del Consejo Asesor de la Reserva de la Biósfera, Eliazar Velázquez, dijo que estos casos dan cuenta de cómo la propia autoridad local transgrede, no respeta la legislación ambiental.

“Estamos ante el intento de crear un banco de tierra, en un terreno que es propiedad del ejido Misión de Santa Rosa y se inició sin autorización, ni siquiera de la asamblea ejidal, avalado por la Dirección de Obras Públicas y con fines de llevar esta tierra a la obra de remodelación de las calles del pueblo”.

Explicó que se podría separar el tema de la utilidad social de un recurso natural, del tema del respeto que la autoridad, los particulares “y los ciudadanos debemos tener de la legislación ambiental a partir de que desde el 2007, toda esta región es parte de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato”.

Dijo que cualquier cambio de uso de suelo debe atender la normatividad, que implica acudir a la Semarnat a iniciar un proceso de autorización, así como el aval de la autoridad ejidal “y en el caso del banco de tierra, no hay ningún permiso y pasaron por encima de la autoridad ambiental”.

Sobre los bordos, Eliazar Velázquez dijo que es la misma situación. “Como presidente del Consejo, puedo asegurar que en el 2015 no hubo ninguna solicitud del Municipio a la Reserva de la Biosfera para realizar esos bordos. Es otro caso donde la autoridad de un Municipio realiza una intervención en un área natural protegida sin permisos de la autoridad ambiental”, finalizó.

Cada denuncia está vigente y se encuentra en la Semarnat, instancia que deberá deslindar responsabilidades y sanciones.

Extraen arena y tepetate

Ya en la cabecera municipal de Xichú, la Dirección de la Reserva de la Biosfera encontró otra irregularidad. Un cambio de uso de suelo irregular donde se explota un banco de material pétreo.

El banco se ubica en el ejido Misión de Santa Rosa y, de acuerdo a la denuncia que interpuso la Reserva de la Biosfera ante la Profepa, mide 0.167 hectáreas. Esto se ubica en la zona de amortiguamiento, en un terreno del señor Andrés Reséndiz González.

La Reserva de la Biosfera detectó remoción de vegetación en el mismo sitio para poder adecuarlo y que funcione como un banco de material pétreo.

De este banco se extrae material para una obra que realiza el actual gobierno municipal: la rehabilitación de la calle Ingeniero Lesser, una obra de 6 millones 419 mil pesos.

De acuerdo a información del gobierno municipal, la obra es realizada por la empresa Comercializadora Opalegui S.A. de C. V.

El problema es que entre los empleados que laboran en esa calle, vecinos del lugar han visto que portan uniformes de la empresa “Vazgon”, de la que es socio el exalcalde Perfecto González. Incluso esta misma empresa es la que habilitó el banco de material pétreo.

Cuestionado al respecto, el director de Obras Públicas de Xichú, Rafael Bustamante, dijo que muchas veces los trabajadores son contratados por otras empresas. Es decir, que la comercializadora Opalegui contrató a gente de Xichú, como lo exige el Municipio para darle empleo a gente local y, casualmente, estas personas resultaron empleados de la empresa del exalcalde Perfecto González.

Sobre el banco de material pétreo de donde se extrae la arena para la obra, Rafael Bustamante dijo no hay mucha afectación porque “no están cortando árboles ni nada. El detalle aquí es que en Xichú, casi un 95 por ciento del territorio es zona de reserva y desafortunadamente nosotros, para las obras de infraestructura, requerimos de material y no estamos como en otros municipios, donde sí hay bancos de material y traer el material desde otros lugares, encarecen las obras”, explicó.

Cuestionado sobre si el Municipio es susceptible de una sanción, toda vez que el constructor de la obra está sacando material pétreo de un banco que no tiene permiso, el director de obras respondió “como el arreglo lo hicieron con un particular, es el particular quien debe responder, la empresa ya está pagando los derechos de ese material”.