Abre TEPJF la puerta a Gerardo Alcántar para una plurinominal

Revoca el acuerdo aprobado el 11 de mayo por el Consejo General del IEEG, en el sentido de que un presidente municipal en funciones no podía ser, después de esa fecha, nombrado como candidato

Catalina Reyes

Guanajuato.- La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo aprobado el 11 de mayo por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en el sentido de que un presidente municipal en funciones no podía ser, después de esa fecha, nombrado como candidato a diputado local plurinominal porque para eso debería haber pedido licencia 90 días antes de la elección, que fue el último día de marzo.

Aunque el acuerdo del IEEG no señalaba nombres, era la respuesta a una consulta de Baltasar Zamudio, presidente estatal del PRD, acerca de Gerardo Alcántar Saucedo, presidente municipal de Acámbaro, sobre si existía algún impedimento constitucional o legal para postularlo como plurinominal.

“Sentencia definitiva que revoca que acuerdo CGIEEG/230/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al estimarse que la restricción para ser separado del cargo y contender para un puesto de elección popular no es aplicable a los presidentes municipales en funciones cuando pretendan ser designados candidatos a diputados de representación proporcional”, establece la resolución del TEPJF.

La fundamentación

La Sala Regional consideró que “le asiste la razón” al PRD, pues aunque reconoce que el artículo 46, fracción I de la Constitución local establece que no podrán ser diputados al Congreso del Estado los presidentes municipales que ejerzan funciones dentro del distrito o circunscripción en que habrá de efectuarse la elección, a menos que se separen del cargo 90 días antes de la elección, “en criterio de esta Sala Regional, la norma en cuestión únicamente prevé una restricción para servidores públicos, entre ellos, las y los presidentes municipales que quieran ser postulados como candidatos en la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa, de ahí que al no existir de forma expresa una prohibición dentro del citado precepto para quienes busquen ser postulados para una diputación por el principio de representación proporcional, el precepto no les es aplicable”.

De tal forma, con esta resolución se abre la puerta para que Gerardo Alcántar sea postulado por el PRD como candidato a diputado plurinominal.